Świątek żegna się z Paryżem. WTA natychmiast reaguje na zwycięstwo Ukrainki
Niedzielne zmagania na kortach Rolanda Garrosa rozpoczęło starcie Igi Świątek z Martą Kostiuk. Stawką polsko - ukraińskiego pojedynku był awans do ćwierćfinału paryskiego turnieju. Pierwszy set był niezwykle wyrównany, ale na swoim koncie zapisała go Ukrainka. Druga partia to istna dominacja Kostiuk, która pokazała, że ten sezon na nawierzchni ziemnej należy właśnie do niej. Na jej wygraną błyskawicznie zareagowało WTA.
Iga Świątek to czterokrotna triumfatorka Roland Garros. Polka przyjechała w tym roku do Paryża jako jedna z kilku faworytek. Początek turnieju pokazał, że jest w bardzo dobrej formie. Kolejno pokonała Emerson Jones, Sarę Bejlek i Magdę Linette. 25-latka nie straciła seta, ale wszyscy eksperci zgodnie podkreślali, że prawdziwym testem będzie mecz 4. rundy z Martą Kostiuk, która w 2026 roku nie przegrała żadnego meczu na mączce.
Polka i Ukrainka w niedzielę o godzinie 11:00 rozpoczęły bój o najlepszą ósemkę turnieju. Kostiuk udowodniła, że w tym roku jest absolutną królową nawierzchni ziemnej, triumfując 7:5, 6:1. Pierwszy set był bardzo wyrównany i zadecydowały w nim pojedyncze piłki. W drugiej odsłonie Świątek została zdominowana przez Kostiuk.
Świątek żegna się z Roland Garros. Tak zareagowało WTA
Na wydarzenia na korcie zareagował oficjalny profil WTA.
Zwycięstwo w dwóch setach. Marta Kostiuk w ćwierćfinale
Chwilę później oficjalny profil WTA opublikował ostatnią piłkę w spotkaniu.
Ukrainka w ćwierćfinale zagra z Eliną Switoliną albo Belindą Bencic.