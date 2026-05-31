Świątek żegna się z Paryżem. WTA natychmiast reaguje na zwycięstwo Ukrainki

Iga Świątek to czterokrotna triumfatorka Roland Garros. Polka przyjechała w tym roku do Paryża jako jedna z kilku faworytek. Początek turnieju pokazał, że jest w bardzo dobrej formie. Kolejno pokonała Emerson Jones, Sarę Bejlek i Magdę Linette. 25-latka nie straciła seta, ale wszyscy eksperci zgodnie podkreślali, że prawdziwym testem będzie mecz 4. rundy z Martą Kostiuk, która w 2026 roku nie przegrała żadnego meczu na mączce.