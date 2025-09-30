Iga Świątek i Robert Lewandowski, w świadomości kibiców, toczą między sobą rywalizację. Wszystko zaczęło się od plebiscytu na Sportowca Roku, organizowanego przez "Przegląd Sportowy". W 2020 roku za najlepszego uznano "Lewego", a na drugim miejscu znalazła się Iga Świątek, która przebojem wdarła się do sportowego mainstreamu. Raszynianka wygrała głosowanie w 2022 roku, kiedy to Lewandowski znalazł się na trzecim miejscu, jeszcze za Bartoszem Zmarzlikiem. Plebiscyt ten stał się więc zapalnikiem do tworzenia memów, które nakręcają kibicowską rywalizację piłkarza i tenisistki.

Prywatnie jednak Robert Lewandowski i Iga Świątek darzą się dużym szacunkiem. Kiedy jeden z nich odniesie sukces, drugi zamieszcza w mediach społecznościowych gratulacyjny wpis. Zdarzało się również, że obserwowali siebie z trybun. Przykładowo, Robert Lewandowski obserwował zmagania Igi Świątek w finale French Open 2022. Wtedy to Polka wygrała z Coco Gauff i sięgnęła po kolejny tytuł na francuskich kortach.

Iga Świątek najpierw się z tym kryła

W tracie WTA 1000 Madrytu w 2023 roku Iga Świątek udzieliła wywiadu tamtejszej "Marce". Dziennikarze pragnęli dowiedzieć się m.in., jaki jest ulubiony klub piłkarski raszynianki. Mogłaby wymieniać albo wielkie marki, albo drużynę z jej miejscowości, jak KS Raszyn. Tenisistka postanowiła jednak odpowiedzieć dyplomatycznie, komplementując Roberta Lewandowskiego.

- Robert jest najbardziej znanym sportowcem w naszym kraju i zawsze będę kibicować drużynom, w których gra. My Polacy jesteśmy dumni, że występuje w Barcelonie, ponieważ to najlepsza drużyna na świecie - mówiła Świątek w 2023 roku w rozmowie z "Marką", cytowana przez TVP Sport.

Za chwilę raszynianka dodała, że w swoim zespole ma kibica Realu Madryt. Szybko dopowiedziała, że "sport powinien łączyć, a nie dzielić" W związku z tym nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.

- Nie powiem wam, która drużyna jest moją ulubioną, ale to, że Robert gra w Barcelonie, to świetna sprawa - zakończyła Iga Świątek.

"Zdrada" Lewandowskiego przez Świątek. Jednym wpisem wszystko ujawniła

Rok później, także przy okazji WTA 1000 Madrytu, Iga Świątek postanowiła skorzystać z chwili wolnego i udać się na rozgrywane wówczas El Clasico. Wtedy to, w kwietniu Real Madryt wygrał u siebie z FC Barceloną 3:2. Na trybunach pojawiła się polska tenisistka, która postanowiła podzielić się z fanami swoim przeżyciem.

Polka otrzymała zaproszenie od swojego sponsora. Temat Igi Świątek podchwycił hiszpański dziennik "Mundo Deportivo", który wziął na tapet jej wpis. W nim zawarła hasztag "#halamadrid", wskazując jednocześnie na to, że to "Królewskim" kibicowała. Czyżby więc, mimo chęci utrzymania swoich sympatii w tajemnicy, raszynianka zdradziła je? Tak podejrzewali hiszpańscy dziennikarze, którzy w tytule artykułu zawarli "zdrada Roberta Lewandowskiego przez Igę Świątek".

Rozwiń

"Zdrada", ponieważ Robert Lewandowski gra dla FC Barcelony. Kibice oraz dziennikarze połączyli ten wpis zarówno z jej wypowiedzią na temat tego, że w swoim zespole ma kibica Realu Madryt, a także z jej wizytą na Santiago Bernabeu kilka lat wcześniej, gdy obiekt był w przebudowie. Chodzi o jej pamiętne zdjęcie w kasku Realu Madryt.

