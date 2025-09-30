Świątek "zdradziła" Lewandowskiego. Ujawnił to jeden jej wpis. Kibice natychmiast dostrzegli
Iga Świątek i Robert Lewandowski to obecnie dwóch najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Polsce. Oboje darzą się dużą sympatią, czego nie ukrywają w przekazach medialnych. Mimo że prywatnie między nimi tak nie jest, to jednak polscy kibice przenieśli ich relacje na poziom rywalizacyjny. Kiedy tenisistka albo piłkarz odniosą jakiś sukces, od razu pojawia się wiele memów. Swego czasu Iga Świątek została zapytana o to, któremu klubowi kibicuje. Najpierw nie chciała zdradzać, jednak niejako ujawniła to w jednym ze swoich wpisów.
Iga Świątek i Robert Lewandowski, w świadomości kibiców, toczą między sobą rywalizację. Wszystko zaczęło się od plebiscytu na Sportowca Roku, organizowanego przez "Przegląd Sportowy". W 2020 roku za najlepszego uznano "Lewego", a na drugim miejscu znalazła się Iga Świątek, która przebojem wdarła się do sportowego mainstreamu. Raszynianka wygrała głosowanie w 2022 roku, kiedy to Lewandowski znalazł się na trzecim miejscu, jeszcze za Bartoszem Zmarzlikiem. Plebiscyt ten stał się więc zapalnikiem do tworzenia memów, które nakręcają kibicowską rywalizację piłkarza i tenisistki.
Prywatnie jednak Robert Lewandowski i Iga Świątek darzą się dużym szacunkiem. Kiedy jeden z nich odniesie sukces, drugi zamieszcza w mediach społecznościowych gratulacyjny wpis. Zdarzało się również, że obserwowali siebie z trybun. Przykładowo, Robert Lewandowski obserwował zmagania Igi Świątek w finale French Open 2022. Wtedy to Polka wygrała z Coco Gauff i sięgnęła po kolejny tytuł na francuskich kortach.
Iga Świątek najpierw się z tym kryła
W tracie WTA 1000 Madrytu w 2023 roku Iga Świątek udzieliła wywiadu tamtejszej "Marce". Dziennikarze pragnęli dowiedzieć się m.in., jaki jest ulubiony klub piłkarski raszynianki. Mogłaby wymieniać albo wielkie marki, albo drużynę z jej miejscowości, jak KS Raszyn. Tenisistka postanowiła jednak odpowiedzieć dyplomatycznie, komplementując Roberta Lewandowskiego.
- Robert jest najbardziej znanym sportowcem w naszym kraju i zawsze będę kibicować drużynom, w których gra. My Polacy jesteśmy dumni, że występuje w Barcelonie, ponieważ to najlepsza drużyna na świecie - mówiła Świątek w 2023 roku w rozmowie z "Marką", cytowana przez TVP Sport.
Za chwilę raszynianka dodała, że w swoim zespole ma kibica Realu Madryt. Szybko dopowiedziała, że "sport powinien łączyć, a nie dzielić" W związku z tym nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.
- Nie powiem wam, która drużyna jest moją ulubioną, ale to, że Robert gra w Barcelonie, to świetna sprawa - zakończyła Iga Świątek.
"Zdrada" Lewandowskiego przez Świątek. Jednym wpisem wszystko ujawniła
Rok później, także przy okazji WTA 1000 Madrytu, Iga Świątek postanowiła skorzystać z chwili wolnego i udać się na rozgrywane wówczas El Clasico. Wtedy to, w kwietniu Real Madryt wygrał u siebie z FC Barceloną 3:2. Na trybunach pojawiła się polska tenisistka, która postanowiła podzielić się z fanami swoim przeżyciem.
Polka otrzymała zaproszenie od swojego sponsora. Temat Igi Świątek podchwycił hiszpański dziennik "Mundo Deportivo", który wziął na tapet jej wpis. W nim zawarła hasztag "#halamadrid", wskazując jednocześnie na to, że to "Królewskim" kibicowała. Czyżby więc, mimo chęci utrzymania swoich sympatii w tajemnicy, raszynianka zdradziła je? Tak podejrzewali hiszpańscy dziennikarze, którzy w tytule artykułu zawarli "zdrada Roberta Lewandowskiego przez Igę Świątek".
"Zdrada", ponieważ Robert Lewandowski gra dla FC Barcelony. Kibice oraz dziennikarze połączyli ten wpis zarówno z jej wypowiedzią na temat tego, że w swoim zespole ma kibica Realu Madryt, a także z jej wizytą na Santiago Bernabeu kilka lat wcześniej, gdy obiekt był w przebudowie. Chodzi o jej pamiętne zdjęcie w kasku Realu Madryt.