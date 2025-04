Świątek zdradziła, co zrobi po porażce z Ostapenko. Podała konkretny powód

Zawodniczka urodzona w Warszawie jeszcze przynajmniej rok musi poczekać na trzecie Porsche do bogatej kolekcji wygranych w Stuttgarcie aut. Polka nie zaliczy do udanych swojego pierwszego turnieju na mączce w tym roku. O ile na dzień dobry pewnie rozprawiła się z dużo niżej notowaną Janą Fett, o tyle znów ścianą nie do przejścia okazała się Jelena Ostapenko. Bilans Łotyszki w starciach z Igą Świątek wynosi już 6:0.

