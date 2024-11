Świątek zdradziła, co ją czeka z nowym trenerem. Polka została zaskoczona

Tenis. Iga Świątek mówi, czym zaskoczył ją Wim Fissette

"Bardzo pozytywne. Pierwsza część naszej relacji obywała się online i czułam, że mamy podobną wizję tego, co muszę poprawić w moim tenisie i że to będzie fajna część mojej ewolucji . Poczułam także, iż ma doświadczeniu w przekazywaniu informacji, bo dla mnie ważne było, abym mogła się dobrze porozumieć ze swoim trenerem i żeby nasza komunikacja była płynna, co pozwoli na lepszą pracę" - mówiła Świątek.

"Później, gdy przyjechał do Warszawy, do razu był dostępny, co mnie zaskoczyło, i pokazało, że chce ze mną pracować i będzie zaangażowany. Gdy byliśmy już na korcie, to byłam gotowa, żeby trenować na 100 procent i miałam kopa motywacyjnego, aby pokazać mu na co mnie stać. Dowiedziałam się, że treningi z nim będą intensywne i wymagające, ale na razie nie zmienialiśmy dużo. Na ten turniej przygotowywaliśmy się z tym, co mam, a jeśli będziemy zmieniać rzeczy techniczne to w okresie przygotowawczym" - stwierdziła Polka.