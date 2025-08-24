Świątek zdradza przed US Open, to klucz do jej formy. Zadecydowała jedna rzecz

Bardzo specyficzny jest ten sezon tenisowy w wykonaniu Igi Świątek. W pierwszej części zdecydowanie nie przypominała siebie z poprzednich lat, co poskutkowało spadkiem w rankingu WTA na dopiero 8. miejsce. Z czasem 24-latka grała jednak coraz lepiej, co potwierdził chociażby turniej w Bad Homburg, gdzie na kortach trawiastych zanotowała pierwszy finał w całej kampanii 2025.

Świetnie spisała się także w wielkoszlemowym Wimbledonie, który po raz pierwszy w karierze wygrała, prawdziwie nokautując w wielkim finale swoją rywalkę, Amandę Anisimową 6:0, 6:0. Nie jest to jednak koniec dobrych występów Polki, bowiem ta mogła się cieszyć także z kolejnego triumfu, tym razem w turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Co więcej, w ostatnich 15 spotkaniach przegrała zaledwie... raz, z Clarą Tauson w Montrealu. Swoją formę potwierdziła także tuż po wygranej w Cincinnati, gdyż w parze z Casperem Ruudem doszła do finału turnieju US Open mikstów.

Takie wyniki oraz jej dyspozycja na korcie spowodowały, że eksperci wymieniają Świątek jako faworytkę do końcowego zwycięstwa w wielkoszlemowych zmaganiach. Głos w tej sprawie zabrała m.in. Martina Navratilova.

Świątek wprost o roli faworytki, wszystko zdradziła

Polka w sobotę wzięła udział w konferencji prasowej, a podczas niej wyjawiła, jak podchodzi do roli faworytki. Jej zdaniem nie ma najmniejszego sensu, aby kogoś tak nazywać. W czołówce jest wiele zawodniczek, które spokojnie mogą wygrać całe zmagania.

- Myślę, że nie ma sensu nazywać kogokolwiek faworytem. Kobiecy tenis, nie powiedziałabym, że jest nieprzewidywalny, bo są dziewczyny, które stale utrzymują się w czołówce, a my udowadniamy, że potrafimy grać dobrze przez cały sezon. Jest wiele zawodniczek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać turniej - powiedziała.

Zdradziła także, co zmieniło się w jej grze, bowiem różnica między pierwszą a drugą częścią sezonu jest zauważalna gołym okiem. Jak przyznała Świątek przełamanie nadeszło po French Open i zaczęła wykorzystywać to, czego nauczyła się podczas okresu przygotowawczego.

Z innych perspektyw sezon stał się nieco bardziej skomplikowany, więc nie byłam w najlepszej formie, żeby wygrać turnieje. Powiedziałabym, że po Roland Garros wróciłam do swojej normalnej formy. Myślę, że to, czego nauczyłam się w okresie przygotowawczym wróciło i na pewno wykorzystałam to na Wimbledonie i na kortach twardych w Cincinnati. Zobaczymy, co będzie dalej

Świątek do gry w US Open przystąpi we wtorek, 26 sierpnia. Jej rywalką w 1. rundzie zmagań będzie Emiliana Arango.

Iga Świątek jest jedną z faworytek US Open 2025 SELCUK ACAR AFP

Iga Świątek podczas turnieju miksta US Open 2025 SELCUK ACAR AFP