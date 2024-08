Świątek zdobyła brąz, ale co się stało potem. Polka ujawnia i mówi: dość pompowaniu balonika

Iga Świątek była niekwestionowaną faworytką do złota na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie udało się. Cały kraj wstrzymywał oddech, gdy półfinałowe starcie z Qinwen Zheng nie układało się po myśli Polki . Wszyscy obserwowali, jak wybuchła płaczem, gdy Chinka okazała się lepsza i zapewniła sobie miejsce w finale. Raszyniance pozostała walka o brązowy medal. Zdobyła go i tym samym dokonała rzeczy wielkiej. Nigdy wcześniej bowiem żaden polski tenisista nie wygrał krążka na tak prestiżowej imprezie.

Słusznie zauważyła Daria Abramowicz, psycholog sportu, która opiekuje się raszynianką od strony mentalnej, że dla Polki była to "przede wszystkim ogromna lekcja, z której wynika dużo wiedzy dotyczącej tego, czym jest, a czym nie jest sport" . - Trudno jednak coś zrobić z zewnętrznymi oczekiwaniami, które rosną wraz z poziomem oraz skalą sukcesu. Tak wygląda świat. Możemy jedynie szukać strategii, aby nimi zarządzać i odnajdywać siebie - dodawała i wygląda na to, że Iga Świątek bardzo szybko wnioski z tej lekcji wyciągnęła.

Iga Świątek mówi dość. Natychmiast ucięła dyskusję

Ledwo 23-latka zakończyła swój występ w Paryżu, a już pojawił się temat następnych igrzysk, które odbędą się w 2028 roku w Los Angeles . Nie zabrakło go także podczas spotkania z dziennikarzami w Domu Polskim, którzy zapytali Polkę o jej dalszy progres, przygotowania do kolejnej najważniejszej imprezy czterolecia, a przede wszystkim, jak ocenia swoje szanse medalowe . W tym momencie Polka powiedziała "dość" pompowaniu balonika.

Teraz najlepsza rakieta świata skupia się na tym, by odpocząć i jak najlepiej zaprezentować podczas kolejnego występu. Po tym, jak Iga Świątek podjęła decyzję o wycofaniu się ze zbliżającej się rywalizacji w Toronto, na kortach zobaczymy ją dopiero 13-19 sierpnia z Cincinatti, Będzie to główny element przygotowań do ostatniego w tym roku turnieju wielkoszlemowego - US Open - który rozpocznie się już 26 sierpnia i potrwa do 8 września.