Świątek zdemolowała. Na korcie zaczęła mówić po polsku, wszyscy to słyszeli

Kibice ledwie się rozsiedli, a już było po sprawie. Błyskawiczna wygrana Igi Świątek

Iga Świątek: to sprawia, że jest mi ciepło na serduszku

Alicia Mollik przeprowadzała ze Świątek pomeczowy wywiad. Zaczęła od kilku słów po polsku, co doceniła jej rozmówczyni. Następnie przeszła do analizy zakończonego właśnie spotkania. "To była moja pierwsza sesja nocna, więc cieszę się, że dostałam okazję do gry w takiej świetnej atmosferze. Na pewno czerpałam z tego radość, to najważniejsze" - oceniła Polka. Molik nie mogła się nachwalić drugiej rakiety świata, ale ta pokazała swoją ambicję. "Mam dopiero, ile... 23 lata? Mam spore pole do poprawy. Nie czuję, bym osiągnęła już swój szczyt. Ale takie mecze, jak dzisiejszy, dają mi pewność siebie. Czuję, że grałam dobry mecz. Zwykle czuję się komfortowo podczas Australian Open, ale w tym roku jest jeszcze lepiej. Cieszę się i na korcie i poza nim, bo przeżywam tu niesamowity czas. Mam nadzieję, że to potrwa jeszcze dłużej" - odparła, po czym dodała: "Nie wiemy, co zdarzy się w przyszłości, może będę jeszcze lepsza. Cały mój zespół wykonuje świetną pracę, wspierają mnie od wielu lat i myślę, że to dobre, że mamy trochę świeżej krwi, ale i ludzi, którzy znają mnie dobrze. Świetnie się dogadujemy".