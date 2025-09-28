Świątek "zdegradowana" w Pekinie. Chińczycy zdecydowali ws. polskiej mistrzyni z 2023 roku

Trzy gemy - tyle Iga Świątek pozwoliła ugrać Yue Yuan w meczu drugiej rundy WTA 1000 Pekin. Mistrzyni Wimbledonu z tego sezonu wzorowo wykonała zadanie, jakim było zakwalifikowanie się do kolejnej rundy.

Tam jej przeciwniczką będzie Camila Osorio. Kolumbijka jest już po dwóch starciach w stolicy Chin. Najpierw pokonała 7:5, 6:7 (5), 7:5 Amerykankę Ann Li. Potem niespodziewanie wyeliminowała Annę Kalinską. Rosjankę także ograła w trzech setach - 6:1, 4:6, 6:4.

Osaka pokonuje Kasatkinę w trzeciej rundzie US Open AP © 2025 Associated Press

Jest godzina meczu Świątek w Pekinie. Polscy kibice nie mogą narzekać

Kiedy Świątek i Osorio wyją na kort w Pekinie? Organizatorzy opublikowali plan gier na najbliższy dzień. Wiemy już, że spotkanie Polki i Kolumbijki zaplanowano na poniedziałek 29 września jako drugi mecz o godz. 7:00 naszego czasu.

W praktyce oznacza to, że pojedynek z udziałem sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej powinien rozpocząć się około godz. 8:30, po meczu Lois Boisson - Emma Navarro. W takiej sytuacji kibice z Polski mogą na żywo śledzić zmagania Igi Świątek do porannej kawy i śniadania - w pracy lub w domu.

Na czym polega tytułowa "degradacja"? 24-latka nie zagra na korcie Court Capital Group Diamond, a na obiekcie Lotus. Władze turnieju zdecydowały, że po meczu Mirry Andriejewej z Jessicą Bouzas Maneiro na korcie centralnym rozegrane zostaną dwa mecze męskiego touru. Mowa o starciach Alexa de Minaura z Jakubem Mensikiem oraz Jannika Sinnera i Fabiana Marozsana.

Do tej pory nasza reprezentantka tylko raz miała okazję mierzyć się z tą rywalką. Miało to miejsce podczas drugiej rundy Australian Open w 2023 roku, kiedy to bez większych problemów ograła ją 6:2, 6:3. Jak będzie tym razem?

Iga Świątek zna smak zwycięstwa w turnieju w Pekinie Pedro PARDO AFP

Iga Świątek rywalizowała z Hanyu Guo o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Montrealu Ray Tang AFP

Iga Świątek rywalizowała z Xiyu Wang o awans do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich MARTIN BERNETTI / AFP AFP