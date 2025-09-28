Świątek "zdegradowana" w Pekinie. Chińczycy zdecydowali ws. polskiej mistrzyni z 2023 roku
Iga Świątek bardzo pewnie rozpoczęła zmagania w Pekinie. Na start Polka wygrała z Chinką Yue Yuan 6:0, 6:3. Teraz na etapie 1/16 finału wiceliderka światowego rankingu zmierzy się z Camilą Osorio. Niedawno organizatorzy turnieju ogłosili plan gier, dzięki czemu wiemy już, kiedy i o której nasza tenisistka pojawi się na korcie.
Trzy gemy - tyle Iga Świątek pozwoliła ugrać Yue Yuan w meczu drugiej rundy WTA 1000 Pekin. Mistrzyni Wimbledonu z tego sezonu wzorowo wykonała zadanie, jakim było zakwalifikowanie się do kolejnej rundy.
Tam jej przeciwniczką będzie Camila Osorio. Kolumbijka jest już po dwóch starciach w stolicy Chin. Najpierw pokonała 7:5, 6:7 (5), 7:5 Amerykankę Ann Li. Potem niespodziewanie wyeliminowała Annę Kalinską. Rosjankę także ograła w trzech setach - 6:1, 4:6, 6:4.
Jest godzina meczu Świątek w Pekinie. Polscy kibice nie mogą narzekać
Kiedy Świątek i Osorio wyją na kort w Pekinie? Organizatorzy opublikowali plan gier na najbliższy dzień. Wiemy już, że spotkanie Polki i Kolumbijki zaplanowano na poniedziałek 29 września jako drugi mecz o godz. 7:00 naszego czasu.
W praktyce oznacza to, że pojedynek z udziałem sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej powinien rozpocząć się około godz. 8:30, po meczu Lois Boisson - Emma Navarro. W takiej sytuacji kibice z Polski mogą na żywo śledzić zmagania Igi Świątek do porannej kawy i śniadania - w pracy lub w domu.
Na czym polega tytułowa "degradacja"? 24-latka nie zagra na korcie Court Capital Group Diamond, a na obiekcie Lotus. Władze turnieju zdecydowały, że po meczu Mirry Andriejewej z Jessicą Bouzas Maneiro na korcie centralnym rozegrane zostaną dwa mecze męskiego touru. Mowa o starciach Alexa de Minaura z Jakubem Mensikiem oraz Jannika Sinnera i Fabiana Marozsana.
Do tej pory nasza reprezentantka tylko raz miała okazję mierzyć się z tą rywalką. Miało to miejsce podczas drugiej rundy Australian Open w 2023 roku, kiedy to bez większych problemów ograła ją 6:2, 6:3. Jak będzie tym razem?