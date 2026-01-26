Świątek zatrzymana przez ochronę. Błyskawiczna reakcja sztabu. Wideo już w sieci

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Australian Open. W 1/8 finału nie mogła sobie pozwolić na potknięcie. Nieoczekiwanie naprzeciw niej stanęła Maddison Inglis, zajmująca obecnie 168. lokatę w rankingu WTA.

Kwalifikantka pojawiła się na tym szczeblu rywalizacji, pobieważ z turnieju z powodu kontuzji wycofała się Naomi Osaka. W starciu z Polką reprezentantka gospodarzy nie miała zatem nic do stracenia i wszystko do wygrania. Ale sensacji nie było. Druga rakieta świata pokonała niżej notowaną rywalkę 6:0, 6:3.

Dyscyplina w Melbourne. Iga Świątek zatrzymana w drodze do szatni. Z odsieczą przybyła Daria Abramowicz

- Zdawałam sobie sprawę z moich mocnych stron, ale wiedziałam też, że muszę na korcie je wykorzystać - mówiła po wygranym spotkaniu Świątek, cytowana przez Eurosport. - Nie znałam dokładnego rankingu Maddie, a prawda jest taka, że jest coraz więcej zawodniczek o wysokim poziomie umiejętności. Trzeba być czujnym, gotowym i nie można brać niczego za pewnik.

Wkrótce potem na facebookowym profilu stacji pojawił się sympatyczny film z Raszynianką w roli głównej. Na nagraniu widać, jak Iga próbuje dostać się do szatni, ale zostaje zatrzymana przez ochronę obiektu. Sięga po telefon, próbując zorganizować wsparcie.

Po chwili podbiega do niej osobista psycholog Daria Abramowicz. Podaje zawodniczce identyfikator. Teraz obie mogą udać się w dowolnie wybranym kierunku.

- Wielkoszlemowe tytuły i awans do ćwierćfinału to za mało, żeby dostać się do szatni, jeśli nie posiadasz wejściówki. Zasady są po to, żeby ich przestrzegać - padło antenie Eurosportu w komentarzu do niecodziennej sytuacji.

W boju o półfinał Polka zagra w środę z Jeleną Rybakiną (5. WTA). Skala trudności rośnie zatem niepomiernie. Z 11 dotychczasowych konfrontacji z reprezentantką Kazachstanu nasza zawodniczka wygrała sześć. Ostatnie starcie, w WTA Finals 2025, zakończyło się jednak triumfem rywalki - podobnie jak cały turniej.

Swiątek toczy w Melbourne batalię o domknięcie złotej karety. Australian Open to jedyny turniej wielkoszlemowy, w którym nie sięgnęła jeszcze po tytuł. W ubiegłorocznej edycji marsz po końcowy triumf zakończyła na półfinale.

