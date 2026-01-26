Świątek zatrzymana, powtórka na Rod Laver Arena. Australijka dołączyła do Niemki

Wyjątkowo nietypowy przebieg miało spotkanie 1/8 finału pomiędzy Igą Świątek i Maddison Inglis. Szanse kwalifikantki na pokonanie drugiej rakiety świata nie wyceniane były zbyt wysokie, a różnicę klas na korcie Raszynianka zaznaczyła bardzo szybko.

Raszynianka rozbiła Australijkę w pierwszym secie 6:0 i nikt już chyba nie stawiał, że w poniedziałek na Rod Laver Arena może dojść do zwrotu akcji i sensacji. Mimo to w drugiej partii 28-latka postawiła Polce nieco trudniejsze warunki.

Wielka radość Maddison Inglis. Świątek przegrała akcję, Australijka zachwycona

Kompletnie niespodziewanie seta Inglis rozpoczęła od przełamania Igi, co publiczność zgromadzona na stadionie nagrodziła głośnym aplauzem. Wyjątkowo poruszona była także sama tenisistka, która choć została rozbita w pierwszym secie do zera, promieniała wręcz ze szczęścia. W końcu udało jej się urwać sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej gema i do tego ją przełamać po "bajglu".

Rozwiń

Ostatecznie Australijka poległa 0:6, 3:6, jednak jej rozczulająca wręcz reakcja po pierwszym wygranym gemie, jak również po kilku innych udanych akcjach z pewnością zapadnie w pamięci na długo. Aż przypomina się spotkanie Evy Lys z Igą Świątek z ubiegłego sezonu.

Inglis jak Eva Lys. Tak Niemka świętowała wygranego gema przeciwko Świątek

Na tym samym etapie na Rod Laver Arena Niemka po raz drugi w karierze mierzyła się z Polką i została wręcz zmieciona z kortu. Świątek wygrała po 59 minutach 6:0, 6:1. Mimo brutalnego wyniku radość Lys z gema wygranego w drugim secie, a tym samym uniknięcia popularnego "rowerka" była ogromna. Wystarczy spojrzeć na kadry z tamtego momentu. Można powiedzieć, że we wtorek Australijka "dołączyła" do Niemki, biorąc pod uwagę emocjonalną reakcję.

Eva Lys IMAGO/Juergen Hasenkopf Newspix.pl

Postawą Igi Świątek w 1/8 finału zachwycali się australijscy dziennikarze. Podkreślali klasę reprezentantki Polski, wytykając jej jednocześnie "dramę" związaną z odrzuconą prośbą o zmianę w harmonogramie i grę w sesji porannej, a nie wieczornej.

W ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Będzie miała tym samym okazję zrewanżować jej się za porażkę z WTA Finals. Wówczas to Kazaszka triumfowała 3:6, 6:1, 6:0.

Iga Świątek CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

Maddison Inglis Martin Keep AFP