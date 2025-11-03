W pierwszej kolejce fazy grupowej Iga Świątek zdeklasowała Madison Keys, wygrywając z triumfatorką tegorocznego Australian Open 6:1, 6:2. Tylko gema więcej straciła w premierowym starciu Jelena Rybakina. Jej konfrontacja z Amandą Anisimovą zakończyła się rezultatem 6:3, 6:1.

Właśnie bilans gemów decydował o tym, że po pierwszej serii gier tabelę grupy B otwierała Świątek. W poniedziałek przyszło jej się zmierzyć z Rybakiną. Tenisistki wyszły na kort ze świadomością, że jedna z nich awans do półfinału może sobie zapewnić jeszcze przed końcem batalii grupowej.

Świątek kontra Rybakina. W 2025 roku Polka miała na rywalkę z Kazachstanu patent. Aż do dzisiaj

W Rijadzie doszło do piątego spotkania Świątek i Rybakiny w tym sezonie. Cztery poprzednie mecze wygrała raszynianka. Aż do dziś bilans ich starć wynosił 6:4 na korzyść aktualnej wiceliderki światowego rankingu.

Tym razem górą była jednak Rybakina. Wprawdzie przegrała pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych partiach dominowała już na korcie niepodzielnie. W drugim i trzecim rozdaniu oddała Polce ledwie jednego gema.

To oznacza, że Polka o awans do półfinału powalczy dopiero w środę, gdy przyjdzie jej się zmierzyć z Anisimovą. Z kolei reprezentantka Kazachstanu czeka na rozstrzygnięcie konfrontacji między Amerykankami. Ma zapewnione pierwsze miejsce w grupie wyłącznie w przypadku porażki Keys (wtedy stawką meczu Świątek - Anisimova będzie promocja do 1/2 finału).

W innym wariancie żadna z tenisistek nie będzie świętowała awansu do półfinału już w poniedziałek, a komplet rozstrzygnięć poznamy dopiero za dwa dni.

Aktualna tabela grupy B:

1. Jelena Rybakina 2 2 0 4-1

2. Iga Świątek 2 1 1 3-2

3. Amanda Anisimova 2 0 1 0-2

4.Madison Keys 2 0 1 0-2

Po imieniu i nazwisku kolejno: mecze, zwycięstwa, porażki, sety (w przypadku identycznego dorobku o lokacie decyduje globalny bilans gemów)

