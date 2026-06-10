Świątek zaszalała w Londynie, tuż przed Wimbledonem. Sama się pochwaliła
Iga Świątek z pewnością nie spełniła swych wielkich ambicji jeśli mowa o jej tegorocznym występie na Rolandzie Garrosie - teraz jednak dla Raszynianki liczy się przede wszystkim to, by dobrze wejść w sezon na trawie, zwłaszcza, że na horyzoncie majaczy już Wimbledon. Trzecia rakieta globu tymczasem... zdążyła już odwiedzić Londyn, choć na razie nie miało to nic wspólnego z grą w Wielkim Szlemie.
Iga Świątek jako czterokrotna triumfatorka Rolanda Garrosa uchodziła oczywiście po raz kolejny za jedną z głównych faworytek do triumfu w Paryżu. Niestety, podobnie jak w ubiegłym sezonie, tytuł w stolicy Francji umknął reprezentantce Polski.
Ta zatrzymała się na poziomie 1/8 finału, ulegając na tym etapie Ukraince Marcie Kostiuk w dwóch setach, 5:7, 1:6. 25-latka niebawem rzuci się w wir nowych wyzwań, nim to jednak nastąpiło, postanowiła ona skorzystać jeszcze z odrobiny spokojniejszego czasu.
Iga Świątek odwiedziła Londyn. Tak spędziła tam czas
Na swoim instagramowym profilu Świątek pochwaliła się - na razie niezwiązaną z Wielkim Szlemem - krótką wizytą w Londynie, w trakcie której spełniła ona swoje marzenie i obejrzała na słynnym West Endzie, w Apollo Victoria Theatre, musical "Witched".
Mimo wszystko wyprawa do Anglii miała też swój tenisowy wątek - jedno ze zdjęć zamieszczonych przez zawodniczek wskazuje, że odrobinę potrenowała już na trawie, a to swoiste przetarcie przyda się bardzo prędko.
Był historyczny wyczyn - półfinał Wielkiego Szlema ze Świątek, a potem klapa. Chwalińska ją przebiła
Iga Świątek zaczyna sezon na trawie. Na pierwszy ogień zmagania w Niemczech
Świątek niebawem powinna zaprezentować się bowiem na turnieju rangi 500 w niemiecki Bad Homburg, który zostanie rozegrany między 20 a 27 czerwca - będzie tam rozstawiona z numerem drugim, za Jeleną Rybakiną.
Potem zaś przyjdzie pora i na Wimbledon - ten odbędzie się między 29 czerwca a 12 lipca - Iga Świątek będzie bronić wywalczonego w ubiegłym roku tytułu, który zdobyła po rozbiciu w finale Amandy Anisimovej 6:0, 6:0.