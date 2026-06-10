Świątek zaszalała w Londynie, tuż przed Wimbledonem. Sama się pochwaliła

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Iga Świątek z pewnością nie spełniła swych wielkich ambicji jeśli mowa o jej tegorocznym występie na Rolandzie Garrosie - teraz jednak dla Raszynianki liczy się przede wszystkim to, by dobrze wejść w sezon na trawie, zwłaszcza, że na horyzoncie majaczy już Wimbledon. Trzecia rakieta globu tymczasem... zdążyła już odwiedzić Londyn, choć na razie nie miało to nic wspólnego z grą w Wielkim Szlemie.

Iga Świątek przy stole prasowym z mikrofonem, tło z napisem Roland Garros 2026, butelka wody; w rogu mniejsze zdjęcie.
Iga Świątek po występie na Rolandzie Garrosie znalazła chwilę czasu na odwiedzenie LondynuFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - instagram.com/iga.swiatek/ AFP

Iga Świątek jako czterokrotna triumfatorka Rolanda Garrosa uchodziła oczywiście po raz kolejny za jedną z głównych faworytek do triumfu w Paryżu. Niestety, podobnie jak w ubiegłym sezonie, tytuł w stolicy Francji umknął reprezentantce Polski.

Ta zatrzymała się na poziomie 1/8 finału, ulegając na tym etapie Ukraince Marcie Kostiuk w dwóch setach, 5:7, 1:6. 25-latka niebawem rzuci się w wir nowych wyzwań, nim to jednak nastąpiło, postanowiła ona skorzystać jeszcze z odrobiny spokojniejszego czasu.

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Iga Świątek odwiedziła Londyn. Tak spędziła tam czas

Na swoim instagramowym profilu Świątek pochwaliła się - na razie niezwiązaną z Wielkim Szlemem - krótką wizytą w Londynie, w trakcie której spełniła ona swoje marzenie i obejrzała na słynnym West Endzie, w Apollo Victoria Theatre, musical "Witched".

Mimo wszystko wyprawa do Anglii miała też swój tenisowy wątek - jedno ze zdjęć zamieszczonych przez zawodniczek wskazuje, że odrobinę potrenowała już na trawie, a to swoiste przetarcie przyda się bardzo prędko.

Był historyczny wyczyn - półfinał Wielkiego Szlema ze Świątek, a potem klapa. Chwalińska ją przebiła

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Świątek niebawem powinna zaprezentować się bowiem na turnieju rangi 500 w niemiecki Bad Homburg, który zostanie rozegrany między 20 a 27 czerwca - będzie tam rozstawiona z numerem drugim, za Jeleną Rybakiną.

Potem zaś przyjdzie pora i na Wimbledon - ten odbędzie się między 29 czerwca a 12 lipca - Iga Świątek będzie bronić wywalczonego w ubiegłym roku tytułu, który zdobyła po rozbiciu w finale Amandy Anisimovej 6:0, 6:0.

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Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News
kobieta z prostymi, brązowymi włosami w jasnej bluzie z logotypami, trzyma uniesione dłonie na wysokości głowy, siedzi przed mikrofonem na tle ciemnej ściany z białymi napisami
Iga ŚwiątekAP Photo/Aaron FavilaEast News


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