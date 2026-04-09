Świątek zaskoczyła wszystkich. Zignorowała swój sztab, a potem takie słowa. "Dopilnujesz?"
Iga Świątek w ostatnim czasie mocno trenuje w Akademii Rafy Nadala. Najlepsza polska tenisistka od zawsze patrzyła na Hiszpana jak na prawdziwego idola. Teraz będzie współpracować z jego dawnym drugim trenerem. Na jaw wyszło, jak kiedyś Świątek potraktowała Nadala. Zignorowała wtedy w ogóle uwagi swojego sztabu, a później miała jedną prośbę.
Rafael Nadal zakończył sportową karierę 19 listopada 2024 roku. W swojej karierze wygrał wszystkie turnieje wielkoszlemowe co najmniej raz, a Roland Garros, jego ukochany spośród wszystkich turniejów, aż dwanaście razy! Iga Świątek stara się iść w ślady swojego wielkiego idola.
Iga Świątek trenuje w Akademii Rafy Nadala
Na początku kwietnia Iga Świątek ogłosiła, że jej nowym trenerem będzie Francisco Roig, były drugi szkoleniowiec Rafaela Nadala, odpowiedzialny u niego m.in. za stronę techniczną. Przed rozpoczęciem sezonu na nawierzchni ziemnej, Świątek miała nieco więcej czasu i chciała w spokoju przygotować się na nadchodzące wyzwania. W tym celu pojechała do Hiszpanii i pilnie trenowała pod okiem Nadala w jego akademii.
W sieci pojawiło się bardzo wiele nagrań z jej treningów, a rywalki były skonsternowane i zaskoczone współpracą Polki ze znanym mistrzem, o czym rozmawiały w podcaście "The Player's Box". Teraz, po latach, ujawniono, co kiedyś Świątek zrobiła dla Nadala.
Iga Świątek zignorowała swój sztab
Jedną historię o Świątek w kontekście Nadala postanowiła przypomnieć dziennikarka Blair Henley. Opowiedziała o niej w rozmowie z Kim Clijsters. Widać było przez to, jaki naprawdę Polka ma stosunek do swojego idola.
"Zawodniczki WTA zostały poproszone o napisanie listu z gratulacjami dla kolegi z touru ATP. Podczas gdy większość tenisistek pisała standardowe grzecznościowe uwagi, Świątek siedziała przez całe 10 minut, skrupulatnie pisząc idealną wiadomość do Nadala" - przypomniała Henley.
Jej zespół PR z niepokojem przypominał jej o napiętym grafiku i namawiał do zakończenia zadania, ale Świątek całkowicie ich zignorowała. Dla niej pośpieszna wiadomość do swojego GOATa po prostu nie byłaby wystarczająca
"Na koniec zapytała: dopilnujesz, żeby on to dostał, prawda?" - dodała Henley i powiedziała, że zapewniła ją o tym, że list dotrze do swojego nadawcy.