Świątek zaskoczyła ws. przyszłości. Wspomniała o wyprowadzce z Polski

Iga Świątek w ostatnich miesiącach walczyła o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Prowadzenie Polka straciła podczas azjatyckiej części sezonu 2024, kiedy to zmuszona była zrobić sobie dłuższą przerwę od rywalizacji po wpadce dopingowej. Już kilka tygodni temu stało się jasne, że w tym sezonie nasze gwiazda nie zdoła już wyprzedzić Aryny Sabalenki w rankingu WTA. Mimo to 24-latka nie poddaje się i walczyć będzie o kolejny triumf w turnieju WTA Finals.

Iga Świątek wspomniała o wyprowadzce z Polski. To tam chce zamieszkać

Rywalizację w Rijadzie nasza reprezentantka rozpoczęła z przytupem. W sobotę (1 listopada) rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2, a całe spotkanie trwało zaledwie godzinę. Tuż przed rozpoczęciem zawodów Świątek udzieliła wywiadu włoskiej stacji Super Tennis, podczas którego nie kryła sympatii do Italii.

"Kocham Włochy i mogłabym tam zamieszkać. I może tak się stanie w przyszłości. Włochy są niesamowite, a moim marzeniem jest mieć tam dom" - wyznała obecna wiceliderka światowego rankingu WTA. Słowa te natychmiast wywołały poruszenie wśród kibiców, bo to pierwszy raz, gdy tenisistka tak otwarcie przyznała, że rozważa życie poza Polską.

Na razie Świątek wciąż związana jest z Raszynem, gdzie spędza nieliczne chwile pomiędzy turniejami. Ze względu na napięty kalendarz często przebywa za granicą, a Włochy od dawna należą do jej ulubionych miejsc. Wielokrotnie wspominała, że uwielbia włoską kulturę, kuchnię i klimat, a tamtejsze krajobrazy działają na nią uspokajająco. Można więc przypuszczać, że jeśli kiedykolwiek zdecyduje się na zmianę miejsca zamieszkania, właśnie ten kraj będzie jej pierwszym wyborem.

Dla wielu kibiców taka decyzja nie byłaby zaskoczeniem - Włochy od lat przyciągają sportowców z całego świata, oferując idealne warunki do treningów i odpoczynku. Niedawno Italia stała się domem byłej reprezentantki Polski w siatkówce, Katarzyny Skowrońskiej.

"Do Włoch wyjechałam jako młoda dziewczyna na pierwszy zagraniczny kontrakt i Italia skradła moje serce. Od samego początku miałam takie przeczucie, że to jest moje miejsce na ziemi. Pogodni ludzie, pyszne jedzenie, kultura i się tam naprawdę fantastycznie czuję. (...) To miejsce było dla mnie zawsze bardzo bliskie. Poza tym nauczyłam się języka, zdobyłam swoje mistrzostwa Włoch. Ci ludzie są dla mnie przychylni, pogodni. Znam język, znam zasady. Czuję się tam dobrze. Kocham sztukę, kulturę, a tam mam tego wszystkiego pełen kolor, całą paletę barw pod każdym względem i po prostu czuję się tam szczęśliwa" - tłumaczyła w "Dzień Dobry TVN".

