Iga Świątek już po samym niedzielnym awansie do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati miała powody do zadowolenia. Triumf nad Jeleną Rybakiną pozwolił jej bowiem zapewnić sobie awans na tegoroczną imprezę WTA Finals, która zostanie rozegrana w dniach 1-8 listopada w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Wcześniej występ w turnieju wieńczącym sezon zagwarantowała sobie tylko obecna liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka.

Dla Igi Świątek będzie to piąta w karierze impreza WTA Finals. Swój debiutancki występ w sezonie 2021, podobnie jak ten ubiegłoroczny, Polka zakończyła już na fazie grupowej. W 2022 roku dotarła do półfinału, a najlepiej wspomina edycję z 2023 roku, gdy w meksykańskim Cancun sięgnęła po tytuł.

Tamta edycja WTA Finals była wyjątkowa z wielu powodów, na które składało się mnóstwo ciekawych wątków. Już sama organizacja imprezy pozostawiała sporo do życzenia. Arena zmagań została przygotowana dosłownie w ostatniej chwili, co nie pozostawało bez komentarzy poszczególnych zawodniczek, które narzekały także między innymi na panujące warunki - wiatr i opady deszczu. Fatalna aura doprowadziła choćby do przerwania półfinałowego starcia Igi Świątek z Aryną Sabalenką.

Iga Świątek znów zagra na WTA Finals. W Cancun Polka błysnęła nie tylko na korcie

Wzrok polskich fanów od początku zmagań zmierzał zresztą w stronę naszej reprezentantki i Białorusinki. Iga Świątek walczyła bowiem o to, by zdetronizować Arynę Sabalenkę, rzutem na taśmę odzyskując na koniec sezonu fotel liderki rankingu WTA. I ostatecznie dopięła swego, ogrywając w wielkim finale Jessicę Pegulę. Tamten turniej został zapamiętany jednak nie tylko ze względu na końcowy triumf raszynianki, ale i sesję zdjęciową, która została zorganizowana jeszcze przed oficjalnym startem imprezy.

Fotografie, które wówczas powstały, śmiało można uznać za ikoniczne. A ich pierwszoplanową bohaterką była właśnie Iga Świątek. Polka wyróżniała się bowiem na tle Markety Vondrousovej, Jessiki Peguli, Coco Gauff, Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny, Ons Jabeur oraz Marii Sakkari. Bo podczas gdy jej rywalki pozowały na miejscowej plaży w kreacjach w różnych odcieniach bieli, Polka założyła krwistoczerwoną sukienkę, która w ten sposób rzucała się w oczy.

Sesja zdjęciowa przed turniejem WTA Finals w 2023 roku. W czerwonej kreacji Iga Świątek Rob Prange AFP

Jak do tego doszło? Iga Świątek wyjawiła później w rozmowie z kanałem "Tennis Channel" kulisy całej sprawy. A były one - trzeba przyznać - dość ciekawe.

Wybrałam tę sukienkę już kilka miesięcy wcześniej, a potem WTA wysłała nam maila, że wszystkie powinnyśmy się ubrać na biało. A my dziwiłyśmy się, czy to na serio. Przecież nie bierzemy ślubu ani nic takiego. Dlatego zapytałyśmy, czy jest możliwość, by nie wprowadzać tej zasady. A oni dosłownie wysłali po kilku godzinach maila, mówiąc że jest okej i możemy ubrać cokolwiek chcemy

I kontynuowała: - Myślę, że reszta dziewczyn może myślała, że ta zasada wciąż obowiązuje lub coś w tym stylu. Ale nie jestem pewna. Szczerze mówiąc myślę, że to było w pełni przypadkowe. Nie wiedziałam, że będę jedyną zawodniczką, która nie założy białej sukienki.

Na tym jednak nie skończyła się historia kreacji Igi Świątek. Nasza tenisistka postanowiła później przekazać ją na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a licytacja okazała się prawdziwym hitem. Wzięło w niej udział 37 osób, a nowy nabywca ostatecznie zapłacił za sukienkę raszynianki 68 300 złotych.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek walczy obecnie o triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati ANGELA WEISS / AFP / CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP