Świątek zaskoczyła decyzją, nic na to nie wskazywało. "Na wniosek Igi"

W poprzednim sezonie finały Billie Jean King Cup były rozgrywane w hiszpańskiej Maladze, a po triumf w drużynowych rozgrywkach sięgnęły Włoszki, które po drodze pokonały m.in. Polki. W tym roku najlepsze zespoły powalczą w Shenzen, gdzie wystąpi osiem ekip. Zagwarantowany udział mają gospodynie, czyli Chinki oraz obrończynie tytułu, czyli Włoszki. Pozostałe sześć drużyn wyłonią turnieje kwalifikacyjne. Jeden z nich w dniach 10-12 kwietnia zostanie rozegrany w Radomiu.

Polki przed własną publicznością powalczą ze Szwajcarkami (10 kwietnia) oraz Ukrainkami (11 kwietnia). Już na początku miesiąca okazało się, że do Radomia nie przyjedzie Iga Świątek, chociaż pojawienie się wiceliderki rankingu WTA wydawało się bardzo realną opcją.

"Podjęłam trudną decyzję. Wiem, że nie jest to informacja, której chcieli kibice, szczególnie polscy, niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment" - rozpoczęła."Zawsze z dumą reprezentuję Polskę. W zeszłym roku zagrałam dla kraju wszystko, co było do zagrania. Jestem niezwykle dumna z historycznych drużynowych sukcesów - półfinały BJKC (Billie Jean King Cup - red.) oraz finału UC (United Cup - red.)" - pisała w mediach społecznościowych.

Teraz przyszedł czas na więcej balansu, skupienie się na sobie i swoich treningach. Trzymam kciuki za dziewczyny i za cały zespół ~ dodała.

Iga Świątek nie zagra w Radomiu. "Poważne osłabienie"

W Radomiu nie pojawi się kontuzjowana Magdalena Fręch, w składzie znajdą się za to Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Martyna Kubka. Na kilka dni przed startem turnieju o komentarz poproszono komentatora Polsatu Sport Dawida Olejniczaka. Na początku zapytano go o brak Fręch i Świątek i poproszono o wskazanie, czy jest to równie duże osłabienie, jak absencja Belindy Bencic w kadrze Szwajcarii. Reklama

"Nie. U nas osłabienie jest dużo większe, przede wszystkim brak Igi Świątek to poważne osłabienie. Gdyby Iga grała to bylibyśmy wyraźnym faworytem do wygrania grupy i awansu do finałów. Teraz przed startem tego trzydniowego turnieju wydaje się, że na papierze faworytkami są Ukrainki, bo mają dwie mocne singlistki, mają mocne deblistki. Ale to jest tylko papier, a papier jak wiemy wszystko przyjmie" - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Olejniczak szerzej odniósł się do braku Świątek. Przypomniał, że organizatorzy starali się dostosować do oczekiwań wiceliderki rankingu WTA.

M.in. wybór nawierzchni, czyli korty ziemne, które zostały położone w hali w Radomiu, to wszystko było na wniosek Igi. Termin też został tak ułożony, żeby Iga zagrała najszybciej jak to możliwe, czyli w czwartek i piątek i mogła szybko po piątkowych meczach jechać do Stuttgartu ~ podkreślił.

Ekspert Polsatu Sport zaznaczył przy tym, że skoro Świątek zrezygnowała z gry w Radomiu, to po prostu tego potrzebowała. "Nie mnie oceniać czy to dobrze czy źle, ale to jest trochę tak jakby Robert Lewandowski nie przyjechał na jakiś ważny mecz reprezentacji Polski. Myślę, że to można po części porównać, chociaż charakterystyka piłki nożnej a tenisa jest zupełnie inna. Z jednej strony można to porównywać, z drugiej trzeba uszanować decyzję Igi, która skupia się przede wszystkim na swojej karierze indywidualnej" - dodał.

