Świątek zaserwowała. Publiczność ryknęła śmiechem. Polka? Zdezorientowana
Niestety mecz Igi Świątek z Camilą Osorio w trzeciej rundzie WTA 1000 Pekin zakończył się przedwcześnie. Po triumfie naszej reprezentantki do zera w pierwszym secie jej rywalka skreczowała ze względu na problemy zdrowotne. W szóstym gemie, tuż przed triumfem, doszło do dosyć zabawnej sytuacji, po której zasiadający na trybunach kibice nie powstrzymali śmiechu.
Po pokonaniu Chinki Yue Yuan Iga Świątek w poniedziałkowy poranek polskiego czasu mierzyła się z Camilą Osorio na etapie 1/16 finału "tysięcznika" w Pekinie. Od pierwszej akcji mistrzyni Wimbledonu pokazywała, że to jeden z tych dni, w których jest nie do zatrzymania.
Kolumbijka nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Szybko uciekały jej kolejne akcje i punkty, co bezlitośnie widać było na tablicy wyników. "Wiceliderka rankingu poszła za ciosem i objęła prowadzenie 3:0, z podwójnym przełamaniem" - relacjonował Mateusz Stańczyk z Interii Sport.
Wystarczył jeden serwis Świątek. Kibice nie wytrzymali ze śmiechu
Rywalka Polki próbowała wszystkiego, nawet serwisu posłanego spod kolan. To jednak nie zdołało zaskoczyć rozpędzonej Igi Świątek. Kiedy 24-latka prowadziła już 5:0, Camila Osorio poprosiła o czas. Po interwencji lekarzy wróciła na plac gry. Wtedy piłka była po stronie Świątek.
Przy stanie 30:0 nasza tenisistka zaserwowała w aut, ale mimo to Kolumbijka zreturnowała na jej stronę. Piłka wylądowała przy ścianie. Prędko podbiegli do niej "ball boys". Problem w tym, że obaj szybko chcieli wykonać swoją pracę, aby sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa mogła wykonać drugie podanie.
Na tyle szybko, że... doszło do małego zdarzenia. Młodzi adepci nieco się zamotali, przeszkodzili sobie w sprawnym powrocie na miejsce. Nie wiedzieli, który z nich ma zgarnąć piłkę. Wszystko działo się za plecami Świątek. Nagle kibice - widząc to, co dzieje się obok Polki - głośno ryknęli śmiechem.
Sama triumfatorka poniedziałkowego spotkania najwyraźniej nie była świadoma całej sytuacji. Z grymasem na twarzy spojrzała w bok, po czym przygotowała się do serwisu, kiedy szmery śmiechów ucichły. Ostatecznie Idze Świątek wystarczyła wygrana 6:0 w pierwszym secie. Na drugą partię Osorio nie wyszła ze względu na problemy ze zdrowiem. W 1/8 finału jej przeciwniczką będzie Emma Navarro.