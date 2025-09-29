Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek zaserwowała. Publiczność ryknęła śmiechem. Polka? Zdezorientowana

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Niestety mecz Igi Świątek z Camilą Osorio w trzeciej rundzie WTA 1000 Pekin zakończył się przedwcześnie. Po triumfie naszej reprezentantki do zera w pierwszym secie jej rywalka skreczowała ze względu na problemy zdrowotne. W szóstym gemie, tuż przed triumfem, doszło do dosyć zabawnej sytuacji, po której zasiadający na trybunach kibice nie powstrzymali śmiechu.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekAndy Wong/Associated Press/East News / zrzut ekranuEast News

Po pokonaniu Chinki Yue Yuan Iga Świątek w poniedziałkowy poranek polskiego czasu mierzyła się z Camilą Osorio na etapie 1/16 finału "tysięcznika" w Pekinie. Od pierwszej akcji mistrzyni Wimbledonu pokazywała, że to jeden z tych dni, w których jest nie do zatrzymania.

Kolumbijka nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Szybko uciekały jej kolejne akcje i punkty, co bezlitośnie widać było na tablicy wyników. "Wiceliderka rankingu poszła za ciosem i objęła prowadzenie 3:0, z podwójnym przełamaniem" - relacjonował Mateusz Stańczyk z Interii Sport.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press

Wystarczył jeden serwis Świątek. Kibice nie wytrzymali ze śmiechu

Rywalka Polki próbowała wszystkiego, nawet serwisu posłanego spod kolan. To jednak nie zdołało zaskoczyć rozpędzonej Igi Świątek. Kiedy 24-latka prowadziła już 5:0, Camila Osorio poprosiła o czas. Po interwencji lekarzy wróciła na plac gry. Wtedy piłka była po stronie Świątek.

Przy stanie 30:0 nasza tenisistka zaserwowała w aut, ale mimo to Kolumbijka zreturnowała na jej stronę. Piłka wylądowała przy ścianie. Prędko podbiegli do niej "ball boys". Problem w tym, że obaj szybko chcieli wykonać swoją pracę, aby sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa mogła wykonać drugie podanie.

Na tyle szybko, że... doszło do małego zdarzenia. Młodzi adepci nieco się zamotali, przeszkodzili sobie w sprawnym powrocie na miejsce. Nie wiedzieli, który z nich ma zgarnąć piłkę. Wszystko działo się za plecami Świątek. Nagle kibice - widząc to, co dzieje się obok Polki - głośno ryknęli śmiechem.

Kort tenisowy podczas rozgrywki, zawodniczka przygotowująca się do serwisu, widoczne oznaczenia turniejowe oraz sponsorzy na tle niebieskiej nawierzchni.
Ball boysZrzut ekranumateriał zewnętrzny

Sama triumfatorka poniedziałkowego spotkania najwyraźniej nie była świadoma całej sytuacji. Z grymasem na twarzy spojrzała w bok, po czym przygotowała się do serwisu, kiedy szmery śmiechów ucichły. Ostatecznie Idze Świątek wystarczyła wygrana 6:0 w pierwszym secie. Na drugą partię Osorio nie wyszła ze względu na problemy ze zdrowiem. W 1/8 finału jej przeciwniczką będzie Emma Navarro.

Zobacz również:

Adam Zajicek (w ataku) ogłosił decyzję po meczu Polska - Czechy
MŚ siatkarzy

Przegrali z Polską, a teraz taki ruch. Siatkarz rozwiewa wątpliwości. To koniec

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Tenisistka w fioletowym stroju wykonuje dynamiczne uderzenie forhendowe na niebieskim korcie z widocznym napisem 'Beijing', tuż przed zbliżającą się piłką tenisową.
Iga Świątek w III rundzie China Open zagra z Camilą OsorioGreg BAKERAFP
Sportowiec w sportowym stroju i białej czapce wykonuje gest dłonią, skupiona twarz wskazuje na koncentrację, tło jest ciemne, co podkreśla sylwetkę.
Iga ŚwiątekAFP
Iga Świątek z powodów osobistych wycofała się z WTA 1000 w Pekinie
Iga Świątek z powodów osobistych wycofała się z WTA 1000 w PekinieCHARLY TRIBALLEAU / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja