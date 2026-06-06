Świątek zareagowała na sukces Chwalińskiej. Ten zwrot od razu rzuca się w oczy

Ostatnie tygodnie to przygoda życia dla Mai Chwalińskiej. Od kwalifikacji Rolanda Garrosa, Polka doszła aż do wielkiego finału, w którym musiała niestety uznać wyższość Mirry Andriejewej 3:6, 2:6. Teraz przed Polką chwila na odpoczynek i analizę tego, co wydarzyło się w stolicy Francji.

Nazwisko Chwalińskiej było w ostatnim czasie odmieniane przez wszystkie przypadki, a po zejściu do szatni jej występ w finale, jak i w całym turnieju były oceniane i komplementowane przez sportowców, ekspertów i dziennikarzy. Sukcesu w Paryżu musiała pogratulować Chwalińskiej także jej przyjaciółka, Iga Świątek.

- Gratulacje Majson @majachwalinska. Piękny turniej - napisała krótko na Instagram Stories Świątek, zwracając się do Chwalińskiej pseudonimem, którego z pewnością zawodniczki używają względem siebie na co dzień.

Iga Świątek zareagowała na sukces Mai Chwalińskiej Instagram/ Iga Świątek screen ESP/Instagram

Przez cały turniej w Paryżu Maja Chwalińska mogła czuć wsparcie ze strony polskich tenisitów, którzy przed wielkim finałem nagrali specjalną wiadomość do tenisistki, w której życzyli jej powodzenia i przekazali, że trzymają za nią kciuki.

Sama Iga Świątek z kolei na dzień przed starciem z Mirrą Andriejewą opublikowała na Instagram Stories oficjalną grafikę zapowiadającą sobotnie spotkanie i dodała "JAZDA @majachwalinska".

Przyjacielskie relacje Igi Świątek z Mają Chwalińską są powszechnie znane i same zawodniczki wielokrotnie pokazywały w mediach społecznościowych, jak bardzo są sobie bliskie. Wsparcie Raszynianki w takim momencie musiało więc być niezwykle ważne dla finalistki Roland Garros 2026.

Teraz Iga Światek może trzymać kciuki za swoją przyjaciółkę, aby ta otrzymała dziką kartę na Wimbledon. Jeśli jednak Anglicy nie przychylą się do wniosku Polki, ta będzie musiała - podobnie jak w Paryżu, rywalizować już w kwalifikacjach do londyńskiego turnieju.

Maja Chwalińska i Iga Świątek są przyjaciółkami. Tymczasem Rosjanie stworzyli zaskakującą teorię ZUMA Press Wire / Shutterstock / Yuki Iwamura / Associated Press East News

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