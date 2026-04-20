Iga Świątek ten sezon rozpoczęła pod wodzą Wima Fissette'a. Rozstanie z trenerem nastąpiło po porażce w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. W tamtym spotkaniu Świątek przegrała ze swoją rodaczką - Magdą Linette.

Poszukiwania nowego szkoleniowca nie trwały długo. Świątek ogłosiła jego nazwisko już na początku kwietnia. Polka postawiła na bliską jej naturze opcję - doświadczonego Hiszpana. Nowym trenerem naszej gwiazdy został oficjalnie Francisco Roig, były szkoleniowiec Rafaela Nadala.

Świątek wprost o treningach z Nadalem. Gigantyczny stres

Na nagraniach z Majorki widzieliśmy, że Rafa aktywnie uczestniczył w treningach Polki. - Rafa dał Francisco mnóstwo miejsca podczas naszych treningów. Opowiadał mi, jakie miał problemy na korcie i jak potrafił im zapobiec. To były dopiero moje pierwsze treningi na mączce - powiedziała Polka na konferencji prasowej w Madrycie.

Iga dodała, że trenowanie pod okiem Rafy nie było łatwe. - Pierwsze 15 minut treningu z Rafą na korcie czułam się spięta, myślałam: "o mój Boże, co mam grać, on na mnie patrzy". On wie, jak to jest, przeżył na korcie wszystko - dodała nasza gwiazda z szerokim uśmiechem na twarzy.

Polka przekazała także nieco szczegółów na temat tego, co było główną osią treningów. - Na treningach na Majorce starałam się nie spieszyć podczas wymian, a zdarzało mi się to w ostatnim roku. Podejmowanie decyzji musiało ulec poprawie, jeśli chce się wytrzymywać więcej podczas wymian - powiedziała.

- Tenis się zmienia, nie można robić tego samego, musisz stawać się lepszym. Sport się rozwinął, tak jak każdy tenisista. Trzeba robić to samo, by dotrzymać im kroku - podsumowała Polka. Iga swój mecz drugiej rundy turnieju w Madrycie rozegra w czwartek 23 kwietnia. Relacja na Sport.Interia.pl.

Iga Świątek wraca do "ustawień fabrycznych". Nowy trener Francisco Roig już ma kłopoty. ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Tenis. Na zdjęciu liderka rankingu WTA Iga Świątek oraz jej nowy trener Wim Fissette ANGELA WEISS / AFP / ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFP AFP

Iga Swiątek ma już za sobą pierwszy występ pod trenerską pieczą Francisco Roiga AFP

