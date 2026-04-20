Świątek zapytana o treningi z Nadalem. "O mój Boże". Tego szukali na Majorce

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek na początku kwietnia rozpoczęła treningi pod wodzą Francisco Roiga i... Rafaela Nadala. Na Majorce pracowali wspólnie przez około tydzień, a później Polka ze swoim szkoleniowcem przenieśli się do Stuttgartu, gdzie Iga zakończyła turniej na ćwierćfinale. Teraz Polka razem z zespołem jest już w Madrycie, gdzie powalczy o powrót na tenisowy tron w turnieju WTA 1000. Przed startem turnieju Iga pojawiła się na konferencji, gdzie opowiedziała o ostatnich tygodniach.

Iga Świątek i Francisco Roig
Robert PrangeGetty Images

Iga Świątek ten sezon rozpoczęła pod wodzą Wima Fissette'a. Rozstanie z trenerem nastąpiło po porażce w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. W tamtym spotkaniu Świątek przegrała ze swoją rodaczką - Magdą Linette.

Poszukiwania nowego szkoleniowca nie trwały długo. Świątek ogłosiła jego nazwisko już na początku kwietnia. Polka postawiła na bliską jej naturze opcję - doświadczonego Hiszpana. Nowym trenerem naszej gwiazdy został oficjalnie Francisco Roig, były szkoleniowiec Rafaela Nadala.

Świątek wprost o treningach z Nadalem. Gigantyczny stres

Na nagraniach z Majorki widzieliśmy, że Rafa aktywnie uczestniczył w treningach Polki. - Rafa dał Francisco mnóstwo miejsca podczas naszych treningów. Opowiadał mi, jakie miał problemy na korcie i jak potrafił im zapobiec. To były dopiero moje pierwsze treningi na mączce - powiedziała Polka na konferencji prasowej w Madrycie.

Iga dodała, że trenowanie pod okiem Rafy nie było łatwe. - Pierwsze 15 minut treningu z Rafą na korcie czułam się spięta, myślałam: "o mój Boże, co mam grać, on na mnie patrzy". On wie, jak to jest, przeżył na korcie wszystko - dodała nasza gwiazda z szerokim uśmiechem na twarzy.

Polka przekazała także nieco szczegółów na temat tego, co było główną osią treningów. - Na treningach na Majorce starałam się nie spieszyć podczas wymian, a zdarzało mi się to w ostatnim roku. Podejmowanie decyzji musiało ulec poprawie, jeśli chce się wytrzymywać więcej podczas wymian - powiedziała.

- Tenis się zmienia, nie można robić tego samego, musisz stawać się lepszym. Sport się rozwinął, tak jak każdy tenisista. Trzeba robić to samo, by dotrzymać im kroku - podsumowała Polka. Iga swój mecz drugiej rundy turnieju w Madrycie rozegra w czwartek 23 kwietnia. Relacja na Sport.Interia.pl. 

Iga Świątek wraca do "ustawień fabrycznych". Nowy trener Francisco Roig już ma kłopoty.
Tenis. Na zdjęciu liderka rankingu WTA Iga Świątek oraz jej nowy trener Wim Fissette
ANGELA WEISS / AFP / ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFPAFP
Iga Swiątek ma już za sobą pierwszy występ pod trenerską pieczą Francisco Roiga
