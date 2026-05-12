Świątek zapytana o Roiga i Wiktorowskiego. Fala komplementów po triumfie z Osaką

Iga Świątek po nieudanej w jej opinii części sezonu na amerykańskich kortach twardych zdecydowała się na zmianę w swoim sztabie. Polka ogłosiła rozstanie z Wimem Fissettem, z którym współpracowała przez niespełna osiemnaście miesięcy. Ich największym sukcesem bez wątpienia jest triumf w Wimbledonie.

Belga na stanowisku szkoleniowca zastąpił doświadczony Hiszpan Francisco Roig. Ich współpraca rozpoczęła się od tygodnia na Majorce, gdzie Iga trenowała pod okiem Roiga i... Rafaela Nadala. Na efekty tej pracy trzeba było poczekać aż do maja, w Rzymie coraz częściej widzimy Świątek w wysokiej formie.

Świątek wprost o Roigu. "Od początku"

Potwierdzeniem tego był występ w 1/8 finału z Naomi Osaką. Japonka ugrała ledwie trzy gemy. - Czułam się dziś naprawdę solidnie. Tak, to na pewno wpłynęło na statystyki. Dlatego tak trenujemy z Francisem. Czułam, że te tygodnie treningowe naprawdę pomogły. To duży krok naprzód - ogłosiła na konferencji prasowej Iga.

Samych pytań o Hiszpana nie zabrakło. Świątek nie potrafiła ukryć pochwał w kierunku trenera. - Szczerze mówiąc, od początku czułam, że rozumiem Francisa. Myślę, że to też zależy od konkretnej relacji z trenerem. Ale myślę, że każdy zawodnik chce mieć trenera z dobrym okiem, jasnym planem działania i sposobem na osiągnięcie celu - rozpoczęła.

- Francis ma naprawdę dobry pomysł, jeśli chodzi o dostosowywanie treningu do aktualnych potrzeb zawodniczki. Jest też świadomy wszystkich czynników, które wpływają na grę. Powiedziałabym, że wszystko się ze sobą łączy, zarówno pod względem fizycznym, psychicznym, jak i technicznym podczas treningów. Wiesz, że on zdaje sobie z tego sprawę. To miłe - podsumowała Iga.

Skoro były pytania o Roiga, padły także te o Tomasza Wiktorowskiego, który prowadzi Osakę. O tę kwestię zagaił Mateusz Stańczyk z Interia Sport. - To specyficzna sytuacja, ale już nauczyłam się koncentrować na tym, co mam do zrobienia na korcie. Miałam swoje zadanie do wykonania, nie było czasu na myślenie. Prawda jest taka, że gra się z przeciwniczką, a nie z trenerem, który ją prowadzi - skwitowała Polka.

