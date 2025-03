Świątek zapytana o kolegę po fachu. Szczera odpowiedź Polki

Iga Świątek zaczepiona przez brazylijskiego dziennikarza

Dziennikarz brazylijskiego oddziału ESPN zapytał ją, co sądzi o Joao Fonsece. Młody zawodnik niedawno zdobył swój pierwszy seniorski tytuł ATP w Argentynie i uważany jest za objawienie tego sezonu. Już w meczu pierwszej rundy Australian Open pokonał Andrieja Rublowa. Co ciekawe, zarówno on jak i Świątek są sponsorowani przez firmę ON.