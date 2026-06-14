Świątek zamieściła wpis na Instagramie. Jedno zdanie. Wszyscy na to czekali

Tenisową erę Igi Świątek datujemy od 2020 roku. Wtedy wygrała po raz pierwszy Roland Garros. Potem po wielkoszlemowy tytuł sięgała jeszcze pięciokrotnie, po drodze pnąc się na sam szczyt rankingu WTA.

Raszynianka przywykła do gratulacji i zawsze grzecznie za nie dziękowała. Nastały jednak czasy, kiedy to ona spieszy z wyrazami uznania. Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak świetną postawą na korcie nie pozostawili jej wyboru.

Iga Świątek gratuluje Kamilowi Majchrzakowi. Odniósł największy sukces w dotychczasowej karierze

W tegorocznej edycji French Open najlepsza polska tenisistka dotarła do IV rundy. Tam musiała uznać wyższość Marty Kostiuk. Opuszczając Paryż, nie sądziła zapewne, że polscy kibice i tak przeżyją w trakcie turnieju niezapomniane chwile.

Stało się tak za sprawą Chwalińskiej, która jako kwalifikantka dotarła do wielkiego finału. Wygrała dziewięć meczów z rzędu, tracąc ledwie jednego seta. Dopiero w bezpośrednim boju o tytuł poległa w starciu z Mirrą Andriejewą.

"Gratulacje, Majson. Piękny turniej!" - napisała Świątek w mediach społecznościowych. W taki sposób zwróciła się do swojej wieloletniej koleżanki. Zawsze pozostawały w serdecznych relacjach, razem osiągały sukcesy w grze deblowej.

Nie minęło 10 dni, a Raszynianka ponownie uderza w gratulacyjne tony. Jej niedzielny post zamieszczony w relacji na Instagramie skierowany jest tym razem do Kamila Majchrzaka. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego odniósł największy sukces w karierze, wygrywając turniej ATP 250 w holenderskim 's-Hertogenbosch.

"Congrats Kamil, enjoy the moment" - to treść wpisu Igi. Ponownie lakoniczny, ale zawierający wszystko, co można w takim momencie przekazać szczęśliwemu koledze. Dzięki wygranej Majchrzak awansował w światowym rankingu o 29 pozycji - z 76. na 47. lokatę.

Kto i komu będzie gratulował po zbliżającym się Wimbledonie? To pytanie ekscytuje polskich kibiców już teraz. Wielkoszlemowa impreza w Londynie odbędzie się w dniach 29 czerwca - 12 lipca.

Kamil Majchrzak Iris van den Broek PAP

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News





Alex de Minaur - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport