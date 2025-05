Świątek zalała się łzami, błyskawiczna reakcja Darii Abramowicz. Niebywałe sceny w Paryżu

Byłam oszołomiona, gdy ludzie pytali Igę, dlaczego płakała po meczu z Osaką. To całkowicie ludzkie, bo trzeba regulować emocje, a zwłaszcza emocjonalni ludzie muszą to robić jeszcze bardziej. Niektórzy ludzie by krzyczeli, wściekali się lub płakali, takie jest życie. Ale jest to szczególnie ważne w przypadku ludzi emocjonalnych

~ podkreślała Daria Abramowicz