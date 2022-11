Świątek zaimponowała tenisowym legendom. Tym razem nie grą

Iga Świątek we wtorek opublikowała w swoich mediach społecznościowych oświadczenie , w którym odniosła się do doniesień na temat działań prezesa PZT. "Nie godzę się na przemoc w sporcie, nie tylko w tenisie, ale w każdym sporcie i po prostu w życiu. Dlatego traktuję poważnie artykuły, które ukazały się na temat prezesa Polskiego Związku Tenisa Mirosława Skrzypczyńskiego. Rozstrzygnąć w sprawie powinny odpowiednie organy i mam nadzieję, że zajmą się tym po tym, jak media zaalarmowały o historiach osób, z którymi rozmawiały. Nie moją rolą jest, aby wchodzić w kompetencje państwowych organów czy dziennikarzy - to zbyt poważne sprawy, a na szali są ludzi i ich zdrowie..." - napisała w swoim oświadczeniu Świątek.