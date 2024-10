Polka ostatni mecz rozegrała na początku września, kiedy odpadła w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open z Amerykanką Jessicą Pegulą . Następnie wycofała się z turniejów w Azji, w tym z Pekinu, gdzie miała bronić tytułu. W międzyczasie poinformowała o rozstaniu się ze swoim szkoleniowcem Tomaszem Wiktorowskim , z którym pracowała blisko trzy lata. Jej nowym trenerem został Wim Fissette . Belg prowadził takie tenisistki jak: Kim Clijsters , Wiktoria Azarenka , Simona Halep czy Naomi Osaka .

"Bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze. Miło mi ogłosić, że do mojego zespołu dołącza Wim Fissette. Jak wiecie teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna... Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem" - napisała 23-letnia raszynianka w mediach społecznościowych .