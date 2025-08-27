Iga Świątek zostawiła już dawno za sobą swoje problemy z pierwszej części sezonu. Polka w okresie styczeń - czerwiec potrafiła pokazać niezły tenis, ale zawsze brakowało tego ostatniego - decydującego kroku. W związku z tym Świątek nie potrafiła awansować do żadnego indywidualnego finału. Nie udało jej się to nawet po rozpoczęciu okresu gry na kortach ziemnych.

Od turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa widać było już jednak pewną poprawę. Niespodziewanie największy progres przyszedł jednak po tym, jak Świątek przeniosła się na trawę. To właśnie na tej nawierzchni nasza gwiazda pierwszy raz w tym sezonie dotarła do finału - w Bad Homburg, a kilka tygodni później wygrała turniej - Wimbledon, pierwszy raz w karierze. Tego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał.

Świątek porównana do zamrażarki. Brutalne słowa

Po przenosinach na korty twarde w USA formę utrzymała. W Cincinnati Świątek również do tego sezonu nie zaznała smaku końcowego triumfu. W tym roku udało jej się awansować do finału imprezy w stanie Ohio, a w meczu o tytuł pokonała Jasmine Paolini. W doskonałym nastroju Polka przyjechała więc na US Open, a w oczach ekspertów wyrosła na główną faworytkę nawet przed Aryną Sabalenką.

W pierwszym meczu singlowego US Open mierzyła się z Emilianą Arango i nie dała Kolumbijce żadnych szans, wygrywając 6:1, 6:2. Spotkanie Polki oglądał Rick Macci, który podzielił się swoimi wnioskami. "Punisher (postać ze świata Marvela przyp. red.) rozdaje trochę więcej darmowych prezentów, ale jej siła napędowa jest większa. Wsadza cię do polskiej zamrażarki i to samo w sobie jest powodem do radości dla publiczności. Jej brutalne zagrania otwierają kort niczym Morze Czerwone, a potem z łatwością zmieniają kierunek lotu piłki" - ocenił były trener sióstr Williams.

Świątek faktycznie awansowała do drugiej rundy w nieco lepszym stylu niż Sabalenka, choć trudno powiedzieć, aby którakolwiek z pań miała jakieś problemy. W kolejnych rundach teoretycznie nieco łatwiejsze przeszkody na swojej drodze na ma Świątek. Polka w drugim meczu zagra z Holenderką Lamens, z kolei Sabalenka będzie rywalizowała z Poliną Kudermietową.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek w akcji podczas Rolanda Garrosa ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Susan Mullane-USA TODAY Sports/Sipa USA AFP

Iga Świątek w trakcie US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP

Aryna Sabalenka Sarah Stier AFP