Międzynarodowa Galeria Sław Tenisa funkcjonuje od 1955 roku i ma na celu honorowanie wybitnych zawodniczek i zawodniczek. W ostatnich latach prestiżowe wyróżnienie wręczano takim gwiazdom jak Conchita Martinez (2020 rok), Kim Clijsters i Andy Roddick (oboje w 2017) czy Lindsay Davenport (2014). W tym roku wyróżniono trzy osoby: Boba o Mike'a Bryanów, czyli bliźniaków, którzy święcili wielkoszlemowe sukcesy w deblu oraz Marię Szarapową.

Podczas ceremonii w Newport, gdzie uroczyście wprowadzono wspomniane gwiazdy tenisa do Galerii Sław, wystąpiła Serena Williams. Amerykanka doceniła Szarapową, nie szczędząc jej w swoim przemówieniu ciepłych słów.

"W mojej karierze było tylko kilka zawodniczek, które za każdym razem, gdy wychodziłyśmy na kort, rzuciły mi wyzwanie, żebym była najlepsza. Maria Szarapowa była jedną z nich. Za każdym razem, gdy widziałam jej nazwisko obok mojego w drabince, starałam się trenować jeszcze ciężej" - wyznała cytowana przez The Guardian.

Maria Szarapowa doceniona. Iga Świątek reaguje

Na scenie pojawiła się też Szarapowa, która zwróciła się bezpośrednio do Williams. Jak podkreśliła, obecność osoby, która motywuje do osiągania najwyższych celów, jest darem.

Na zawsze będę wdzięczna za to, że wydobyłeś ze mnie to, co najlepsze. Obie nie znałyśmy innego sposobu, jak walczyć z całych sił. Obie nienawidziłyśmy przegrywać bardziej niż czegokolwiek innego na tym świecie i obie wiedziałyśmy, że to drugie jest największą przeszkodą między nami a trofeum

Wybór Szarapowej do Galerii Sław nie dziwi, ponieważ mowa o zawodniczce, która ma na swoim koncie triumfy w każdym z wielkoszlemowych turniejów oraz srebro igrzysk olimpijskich. 38-letnia dzisiaj Rosjanka była też liderką światowego rankingu, w sumie wygrała 36 turniejów rangi WTA w grze pojedynczej.

Zdjęcia z uroczystości z udziałem Szarapowej i Williams, której wystąpienie było najwyraźniej niespodzianką zarówno dla Rosjanki, jak i innych uczestników ceremonii, obiegły media społecznościowe i wywołały duże poruszenie, także wśród innych zawodniczek. "Niesamowite!" - napisała Coco Gauff pod postem opublikowanym przez Tennis Channel na Instagramie. Swoje trzy grosze dorzuciła też Iga Świątek. "Wow. To takie inspirujące i niesamowite" - napisała.

