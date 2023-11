Za nami osiem dni pasjonującej rywalizacji w hali Pala Alpitour w Turynie, ale na koniec królem imprezy okazał się faworyt zmagań - Novak Djoković. Chociaż Jannik Sinner pokonał Serba w fazie grupowej, to w finale nie sprostał wyzwaniu, jakie postawił przed nim utytułowany rywal. 36-latek w pewnym stylu wygrał spotkanie 6:3, 6:3 i sięgnął po siódme trofeum w rozgrywkach Nitto ATP Finals. Żaden inny tenisista nie może się pochwalić taką liczbą trofeów w tych zmaganiach.

Krążą słuchy, że rywalizacja dla najlepszych tenisistów danego sezonu ma zagościć na dłużej na północy Włoch. W mediach z Półwyspu Apenińskiego pojawiają się informacje, że rozgrywki Nitto ATP Finals zagoszczą na dłużej w Turynie. Według ich wieści kontrakt ma zostać przedłużony o kolejne dwa lata, co oznacza, że turniej pozostałby w stolicy Piemontu do końca 2027 roku. Z pewnością nie jest to najgorsza informacja dla Novaka Djokovicia, który wygrał drugą edycję z rzędu rozgrywaną w hali Pala Alpitour.