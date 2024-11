Świątek zaatakowana tuż po zwycięstwie nad Rosjanką. Nie miała jak się obronić

Kompletnie zaskoczona była Iga Świątek, gdy na konferencji prasowej po zwycięstwie nad Darią Kasatkiną padło pytanie o to, jak tenisistka motywowała się przed meczem, wiedząc, że nie ma on na dobrą sprawę żadnego wpływu na jej dalsze losy w Rijadzie. A stało się tak przez dość niejasny i skomplikowany system liczenia punktów w WTA Finals.

Spełnił się tym samym fatalny dla raszynianki scenariusz w Rijadzie. Mimo to jej postawa w rywalizacji z Kasatkiną powinna zostać doceniona. 23-latka zdeklasowała wręcz 9. tenisistkę rankingu WTA, wygrywając po 51 minutach 6:1, 6:0 . Historyczne osiągnięcie niestety nie zostało nagrodzone promocją do dalszej fazy turnieju.

Jednym z problemów z Igą jest dla mnie to, że ona w ogóle nie chce grać w obronie. Czasami powinna się wycofać, gdy ofensywa nie wygląda tak dobrze, jak na kortach ziemnych. Ciągle próbuje wybić piłkę, co jest nieco zaskakujące dla kogoś, kto woli wolniejszą nawierzchnię. Nie wiem, czy straciła pewność siebie, ale gdyby ktoś taki jak Iga tak dobrze się bronił i atakował, przeciwniczkom byłoby ciężko to przełamać

Mimo niemal dwumiesięcznej przerwy Iga Świątek zaprezentowała się w WTA Finals dość przyzwoicie, choć nie wystarczyło to do awansu do półfinału. Przed raszynianką jednak mecze w Billie Jean King Cup, gdzie będzie miała szansę wspomóc reprezentację Polski. Do tego to świetna okazja na ripostę w stosunku do Johna McEnroe. W Rijadzie nie miała się jak obronić przed "atakiem" z jego strony.