Świątek za Sabalenkę. Wymowne 5 minut na korcie numer 21 w Paryżu

Pięć stron formatu A4 i kawałek kolejnej - tak obszerna jest rozpiska na niedzielę, czyli pierwszy dzień rywalizacji w głównej drabince Rolanda Garrosa, uwzględniając tylko treningowe zapotrzebowanie.

W tej chwili mamy oczywiście apogeum, na starcie jest komplet zawodników, więc na terenie kortów treningowych, które należą do klubu Paris Jean-Bouin, mamy mrowie ludzi. Są zawodnicy, trenerzy, ich sztaby, osoby najbliższe oraz wielu pracowników funkcyjnych.

Iga Świątek na treningu, Interia na miejscu. Relacja z zajęć Polki

Zasady są bowiem takie, że po wejściu tutaj obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i nagrywania materiałów wideo. Lepiej nie ryzykować, bowiem na wejściu trzeba zostawić niejako "w zastaw" swoją akredytację, a w zamian otrzymuje się bardzo widoczną, naramienną opaskę. Złamanie tego kluczowego punktu regulaminu mogłoby mieć opłakane skutki.

Każdy otrzymuje też ściśle wyznaczony czas na podejrzenie zajęć. Nie ma szans, by obejrzeć pełną jednostkę treningową. Ta Igi Świątek została dziś zaplanowana na półtorej godziny. Zwyczajowo należy się tylko 20 minut, ale w wyniku małych negocjacji uzyskałem jeszcze 5-minutowy bonus, powiedzmy na dojście w obie strony.

Kort numer 21 zlokalizowany jest na jednym z krańców kompleksu, w jego narożnym punkcie. Iga Świątek miała rozpocząć swoją sesję punktualnie o godz. 12:30 i tak też się pojawiła, natomiast odczekała jeszcze moment, aż to miejsce opuści Aryna Sabalenka. Białorusinka chwilę wcześniej trenowała dokładnie w tym samym miejscu.

Notując z chirurgiczną precyzją, Iga zaczęła swoją robotę o 12:33. Jednak od razu nie wyszła do pracy na korcie, a zamiast tego oglądaliśmy wymowne sceny po przeciwnej stronie. Iga usiadła na ławeczce, przed nią swoim pojazdem zaparkował kontuzjowany trener Francisco Roig i przez pięć minut, twarzą w twarz, rozmawiał ze swoją podopieczną. Odległość i ustawienie względem mnie tyłem szkoleniowca uniemożliwiło wyłapanie czegokolwiek.

Następnie Iga zaczęła rozgrzewkę ze swoim od lat etatowym sparingpartnerem Tomaszem Moczkiem. Zajęciom, ustawiona w centralnym punkcie na środku siatki, za linią boczną, przypatrywała się psycholożka Daria Abramowicz. A gdy trzeba było, pomagała też szybciutko zebrać piłki pod siatką i podrzucić do Moczka.

Gdy Iga rozgrzewała rękę uderzeniami z bekhendu i forhendu, bardzo szybko, bowiem po ledwie trzech minutach, na miejsce dotarł trener od przygotowania fizycznego i motorycznego Maciej Ryszczuk. Iga i Moczek tylko przez chwilę trenowali ustawieni w pół kortu, a później cofnęli się do linii końcowych i ta część wymian trwała już długo.

Na korcie nie było grama cienia, trener Roig znalazł sobie lepsze warunki przy ogrodzeniu, aż w pewnej chwili wszyscy poczuli troszkę ochłody. Porywiście zawiał wiatr, co momentalnie odegrało nieprzecenioną rolę, choć z punktu widzenia zawodników wymagało pewnej korekty uderzeń.

Oglądanie treningu Igi było nieco utrudnione przez bandy, wchodzące aż w połowę każdej strony kortu. Trzeba było z dużego ukosa spoglądać, by dobrze dojrzeć uderzenia Polki. O niebo lepsza perspektywa była na pracę, wykonywaną przez Jessikę Pegulę. O godzinie 12:47 do Igi na moment podszedł Ryszczuk, ale od razu uspokajam - wyglądało to tylko na kosmetykę, jakby coś przekazał Idze. Już po kilkunastu sekundach zszedł z kortu, a Świątek kontynuowała zagrania od linii do linii, miksując uderzenia, dodając sporo topspina oraz rotacji.

W tym momencie 25 minut przepustki nieubłaganie dobiegało końca, więc nie pozostało mi nic innego, jak skierować się w stronę wyjścia.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek AFP

Aryna Sabalenka AFP





