Świątek z ważnym przesłaniem i... gratulacjami dla siatkarek. Co za słowa!

Paweł Czechowski Iga Świątek

Iga Świątek w sobotę zapewniła sobie awans do finału turnieju WTA w Ostrawie pokonując - po bardzo zaciętym meczu - Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Po zakończeniu tej potyczki nasza zawodniczka zamieściła w sieci mocno motywujące przesłanie, które powinno trafić nie tylko do sportowców, a ponadto... pogratulowała polskim siatkarkom awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Zdjęcie Iga Świątek pogratulowała polskim siatkarkom triumfy na mistrzostwach świata / PAWEL JASKOLKA/AGENCJA SE/East News - ARTUR MARCINKOWSKI / FOTONEWS / NEWSPIX.PL / East News