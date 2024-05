Świątek z nowym przydomkiem w Rzymie. I to przed finałem, ale ją nazwali

Iga Świątek po triumfie w turnieju WTA 1000 w Madrycie rozpoczęła starty w Rzymie. Nasza tenisistka z powodzeniem rywalizuje w stolicy Włoch i daje do zrozumienia przeciwniczkom, że będzie główną faworytką w zbliżających się rozgrywkach Roland Garrosa . Na swojej drodze 22-letnia sportsmenka pokonała w Rzymie Amerykankę Bernardę Perę , Kazaszkę Julię Putincewą , Niemkę Angelique Kerber i sportsmenkę z USA Madison Keys. W półfinale imprezy raszyniance przyszło się mierzyć z trzecią rakietą świata - Coco Gauff.

Iga Świątek - Bernarda Pera. Skrót meczu. WIDEO

Iga Świątek wciąż najlepsza w Rzymie. Ależ wiadomość od WTA

Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych po raz kolejny musiała przełknąć gorzką pigułkę, bowiem to Polka w kapitalnym stylu zameldowała się w finale zmagań, pokonując 20-latkę 6:4, 6:3. Co ciekawe, triumfatorka US Open z ubiegłego roku notuje obecnie z naszą gwiazdą bilans 1 wygrana i 10 przegranych.