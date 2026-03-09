W niedzielę 8 marca na całym świecie celebrowany był Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji mężczyźni rok w rok spieszą do najważniejszych dla siebie przedstawicielek płci pięknej z kwiatami i wszelkimi innymi podarunkami. Nie inaczej zachowali się przedstawiciele sztabu Igi Świątek, stawiając na naręcza kwiatów, które podarowali swoim współpracowniczkom.

Około godziny 4:00 nad ranem czasu polskiego nasza wiceliderka rankingu WTA pochwaliła się otrzymanym kwiecistym prezentem. - Kiedy mężczyźni w twoim zespole to dżentelmeni... - napisała, publikując swoje zdjęcie z dwoma bukietami.

Poniedziałkowy wpis Igi Świątek na Instastory Instagram @iga.swiatek ESP/Instagram

Na podobny prezent mogła liczyć także psycholog Igi Świątek - Daria Abramowicz, która również pochwaliła się w sieci wręczonymi jej kwiatami. Przy okazji oznaczyła na zdjęciu trenera od przygotowania fizycznego naszej tenisistki Macieja Ryszczuka oraz jej sparingpartnera Tomasza Moczka.

Iga Świątek z bukietami kwiatów. Polka walczy w WTA Indian Wells

Iga Świątek przebywa obecnie w słonecznej Kalifornii, występując w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Indian Wells, który w trakcie swojej kariery wygrywała już dwukrotnie. 24-latka udanie, choć nie bez problemów rozpoczęła tegoroczną edycję zmagań, pokonując w pierwszej rundzie 187. w światowym rankingu reprezentantkę gospodarzy - Kaylę Day.

- Myślę, że na pewno trochę odpuściłam w kilku gemach, a potem przez to się spięłam. Na pewno musiałam wrócić do gry z pierwszego seta. Czuję, że całkiem dobrze mi to wyszło. Koniec drugiego seta wyglądał już zupełnie inaczej. Tak, grałam z dużo większym top spinem, pewnością siebie i dlatego mogłam wygrać te gemy z rzędu i wrócić do gry - relacjonowała przebieg tego spotkania podczas konferencji prasowej sama Iga Świątek.

Jej kolejną rywalką będzie Maria Sakkari, z którą Polka ma rachunki do wyrównania, bo to właśnie Greczynka wyeliminowała ją w ćwierćfinale ostatniego turnieju w Dosze. Teraz druga rakieta świata ma swoją okazję do rewanżu.

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Daria Abramowicz i Iga Świątek Łukasz Żurek AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press