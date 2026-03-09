Świątek z dumą ogłasza. Wiadomość z USA. Potwierdzenie od Abramowicz

Tomasz Brożek

Iga Świątek przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, walcząc o triumf w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Indian Wells. To tam nasza wiceliderka światowego rankingu świętowała w niedzielę Dzień Kobiet, a w poniedziałek nad ranem czasu polskiego pochwaliła się otrzymanymi bukietami. To, że mężczyźni ze sztabu 24-latki stanęli na wysokości zadania potwierdziła także jej psycholog Daria Abramowicz.

Iga Świątek i Daria Abramowicz w sportowym otoczeniu; Świątek z telefonem, Abramowicz z tabletem.
Iga Świątek i Daria AbramowiczArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W niedzielę 8 marca na całym świecie celebrowany był Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji mężczyźni rok w rok spieszą do najważniejszych dla siebie przedstawicielek płci pięknej z kwiatami i wszelkimi innymi podarunkami. Nie inaczej zachowali się przedstawiciele sztabu Igi Świątek, stawiając na naręcza kwiatów, które podarowali swoim współpracowniczkom.

Około godziny 4:00 nad ranem czasu polskiego nasza wiceliderka rankingu WTA pochwaliła się otrzymanym kwiecistym prezentem. - Kiedy mężczyźni w twoim zespole to dżentelmeni... - napisała, publikując swoje zdjęcie z dwoma bukietami.

Kobieta z uśmiechem siedzi przy stole, po bokach otaczają ją dwa bukiety kwiatów: po lewej różowe i fioletowe, po prawej czerwone tulipany ułożone w białych wazonach.
Poniedziałkowy wpis Igi Świątek na InstastoryInstagram @iga.swiatekESP/Instagram

Porażka gwiazdy na drodze Świątek do ćwierćfinału. Bez hitu z Muchovą

Na podobny prezent mogła liczyć także psycholog Igi Świątek - Daria Abramowicz, która również pochwaliła się w sieci wręczonymi jej kwiatami. Przy okazji oznaczyła na zdjęciu trenera od przygotowania fizycznego naszej tenisistki Macieja Ryszczuka oraz jej sparingpartnera Tomasza Moczka.

Iga Świątek z bukietami kwiatów. Polka walczy w WTA Indian Wells

Iga Świątek przebywa obecnie w słonecznej Kalifornii, występując w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Indian Wells, który w trakcie swojej kariery wygrywała już dwukrotnie. 24-latka udanie, choć nie bez problemów rozpoczęła tegoroczną edycję zmagań, pokonując w pierwszej rundzie 187. w światowym rankingu reprezentantkę gospodarzy - Kaylę Day.

- Myślę, że na pewno trochę odpuściłam w kilku gemach, a potem przez to się spięłam. Na pewno musiałam wrócić do gry z pierwszego seta. Czuję, że całkiem dobrze mi to wyszło. Koniec drugiego seta wyglądał już zupełnie inaczej. Tak, grałam z dużo większym top spinem, pewnością siebie i dlatego mogłam wygrać te gemy z rzędu i wrócić do gry - relacjonowała przebieg tego spotkania podczas konferencji prasowej sama Iga Świątek.

Jej kolejną rywalką będzie Maria Sakkari, z którą Polka ma rachunki do wyrównania, bo to właśnie Greczynka wyeliminowała ją w ćwierćfinale ostatniego turnieju w Dosze. Teraz druga rakieta świata ma swoją okazję do rewanżu.

Iga Świątek i Maria Sakkari rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze
Tenis

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Tenisistka w białej koszulce bez rękawów i fioletowej czapce z daszkiem trzyma ręcznik i wskazuje palcem w dół, wydaje się być zaangażowana w rozmowę; w tle rozmazane, niebieskie elementy kortu tenisowego.
Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News
Po lewej stronie kobieta w okularach i białej kurtce z godłem Polski oraz logo Lotto patrzy poważnie przed siebie, po prawej zawodniczka w czapce i sportowym stroju ociera twarz ręcznikiem po intensywnym wysiłku.
Daria Abramowicz i Iga Świątek Łukasz ŻurekAFP
Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

