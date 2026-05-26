Harmonogram, opublikowany na oficjalnej stronie turnieju, nie pozostawiał wątpliwości. Wtorkowe zajęcia Igi Świątek zostały zaplanowane na półtorej godziny (12-13:30) i znów miały się odbyć, podobnie jak w niedzielę, na korcie treningowym numer 21, zlokalizowanym w narożnym miejscu kompleksu treningowego Paris Jean-Bouin.

Świątek i Chwalińska kompletnie zaskoczyły. Sceny z wtorku

Z kolei sztab Mai Chwalińskiej zarezerwował dla naszej sensacyjnej pogromczyni mistrzyni olimpijskiej z Paryża Qinwen Zheng tylko pół godziny (12-12:30) na korcie numer 31. Zaznaczmy, tak stanowił oficjalny harmonogram.

O ile w niedzielę pojawiłem się na początku zajęć Świątek, które po kilkuminutowej rozmowie z trenerem Francisco Roigiem od początku odbywała ze swoim sparingparnerem Tomaszem Moczkiem, tak dzisiaj zapolowałem na inny fragment zajęć. Fragment, bo przepustkę na zajęcia otrzymuje się tylko czasowo.

Jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy zbliżając się do kortu treningowego przed godziną 13 spostrzegłem, że wspólny trening odbywają rodaczki - Świątek i Chwalińska. To był widok, który niesamowicie cieszył wzrok. Jeszcze wczoraj obie się komplementowały, nie szczędząc sobie ciepłych słów, znają się od 10. roku życia, a po życiowym sukcesie Chwalińskiej w Paryżu dziś wspólnie pomagają sobie w przygotowaniach do kolejnych wyzwań.

Ten fragment treningu upłynął przede wszystkim na trenowaniu podań z obu stron. Sporo leworęcznych serwisów Mai było posyłanych na bekhendową stronę Świątek, odgrywającą oburącz. Oglądaliśmy wiele topspinowych wymian oraz charakterystycznych dla Mai zagrań i specjalności zakładu Igi. Chwalińska miała wyśmienitą okazję popracować na returnie.

Następnie przeszły wyłącznie do wymian, a gdy wybiła godzina 13:08, zawodniczki przybiły sobie piątki oraz członkowie ich teamów. Chwalińska oddaliła się od kortu treningowego, a wtedy do swojej etatowej pracy ze Świątek wrócił jej sparingpartner Tomasz Moczek.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek na korcie podczas Roland Garros 2026

Maja Chwalińska





Daria Abramowicz obecna na treningu Igi Świątwk w Rzymie