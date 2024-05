Świątek wzięła bezwzględny rewanż, jasny przekaz dla Sabalenki i Rybakiny. Polka w finale

Iga Świątek dotarła do półfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie tracąc zaledwie jednego seta. Dokonała tej sztuki Beatriz Haddad Maia, w trakcie ćwierćfinałowej batalii. To wówczas naszej tenisistce przydarzył się drobny kryzys, w trakcie którego straciła pięć gemów z rzędu. Później jednak doskonale zareagowała, wygrywając kolejne partie 6:0 i 6:2 .

Rywalką Polki w walce o finał okazała się Madison Keys. Ona w swoim starciu o półfinał dokonała jeszcze bardziej spektakularnego powrotu. Na początku przegrała osiem gemów, by ostatecznie triumfować w całym spotkaniu z Ons Jabeur 0:6, 7:5, 6:1 . Raszynianka prowadziła 2-1 w bezpośrednich pojedynkach z Amerykanką. Ostatni mecz, rozegrany w Cincinnati w sierpniu 2022 roku, trafił jednak na konto Keys. 22-latka dostała zatem doskonałą okazję na rewanż za tamtą porażkę. Tym bardziej, że rywalizacja w Madrycie toczy się na ulubionej nawierzchni Igi, czyli mączce.

Znakomity występ Igi Świątek. Polka zagra o tytuł WTA 1000 w Madrycie

Raszynianka serwowała po zwycięstwo w secie i bez większych problemów go zamknęła rezultatem 6:1. Dla Igi była to już 17. partia w tym sezonie wygrana takim wynikiem . Cieszył fakt, że Polka od początku była niezwykle skoncentrowana na wykonaniu swojego zadania, nie miała żadnych przestojów. Rywalka została kompletnie zdominowana, mimo że grała o wiele lepiej niż na starcie pojedynku z Ons Jabeur.

Mimo że Madison dokładała później kolejne gemy przy swoim podaniu, Świątek do samego końca prezentowała się bardzo czujnie i pilnowała wyniku. Na koniec jeszcze raz przełamała rywalkę i ostatecznie wygrała spotkanie 6:1, 6:3. O swój pierwszy tytuł w Madrycie nasza tenisistka powalczy z Aryną Sabalenką lub Jeleną Rybakiną w sobotę nie przed godz. 18:30. Białorusinka i Kazaszka stoczą swój pojedynek półfinałowy jeszcze dzisiaj, nie przed godz. 21:30. Tenisistka z Mińska musi awansować do finału, by utrzymać pozycję wiceliderki kobiecego rankingu.