Świątek wyznała: "Trudno jest udawać kogoś, kim nie jesteś". WTA reaguje

W pierwszym meczu na tegorocznej edycji Roland Garros Iga Światek rozbiła Emerson Jones 6:1, 6:2. Tylko w krótkich fragmentach spotkania Australijka była w stanie jakkolwiek zagrozić naszej tenisistce.

Dwa dni później czterokrotna mistrzyni z Paryża zmierzyła się z kolejną utalentowaną zawodniczką - Sarą Bejlek. W meczu z Czeszką popełniała sporo niewymuszonych, kompletnie niepotrzebnych błędów, jednak ostatecznie rywalkę było stać tylko na pięć gemów (6:2, 6:3). W ten sposób 24-latka pewnie zameldowała się w trzeciej rundzie.

W czasie trwania turnieju w stolicy Francji Polka nie żyje tylko samym tenisem. W poniedziałek w mediach społecznościowych ukazał się materiał, w którym spełniła się jako... aktorka.

24-latka wcieliła się w rolę sprzedawczyni w sklepie On - szwajcarskiej marki obuwia i odzieży sportowej, która jest jej sponsorem. I jak widać, szło jej naprawdę świetnie. - Wszystko w porządku? - pytała klientów, wyskakując zza wiszących ubrań. - Szczerze mówiąc, to miejsce rozpadłoby się beze mnie - dodawała z teatralną manierą.

Jej artystyczne umiejętności ocenił oficjalny profil WTA. "Iga Świątek zawsze miała wyczucie komika i znów udowodniła" - czytamy.

Po wygranej z Sarą Bejlek nasza reprezentantka była pytana o to, jak podobała jej się aktorska przygoda. - Myślę, że to superśmieszne, a ta scena miała być zabawna. Wycięli tę, kiedy oceniałam moich pracowników, więc szkoda, bo ja potrafię oceniać całkiem nieźle - mówiła z uśmiechem na twarzy.

- Myślę, że takie reklamy przyciągają trochę więcej uwagi. A w Melbourne pracowałam jako kelnerka, wiesz? Uwielbiam to. Czasami trudno jest udawać kogoś, kim nie jesteś, ale zazwyczaj proszą cię, żebyś była kimś, kim możesz być - opowiadała.

"Sprawiało jej to ogromną przyjemność. Miała okazję pokazać trochę swojej osobowości, a nie tylko prezentować strój czy wykonać forhend" - dodaje WTA. - Oscary w przyszłym roku? - żartowała Polka.

W trzeciej rundzie Roland Garros jej rywalką będzie Magda Linette. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

