Świątek wyznała: "Trudno jest udawać kogoś, kim nie jesteś". WTA reaguje

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Iga Świątek rozpoczęła Roland Garros bez niemiłej niespodzianki. W dwóch pierwszych spotkaniach reprezentantka Polski nie straciła seta, pokonała kolejno Emerson Jones i Sarę Bejlek. W międzyczasie znalazła również czas na zobowiązania marketingowo-sponsorskie. Wystąpiła w reklamie, na co zareagowała sama organizacja WTA.

Iga Świątek w fioletowej czapce i sportowej koszulce trzyma rakietę, na tle rozmytego kortu tenisowego.
Iga Świątek, WTAFOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / zrzut ekrany WTAAFP

W pierwszym meczu na tegorocznej edycji Roland Garros Iga Światek rozbiła Emerson Jones 6:1, 6:2. Tylko w krótkich fragmentach spotkania Australijka była w stanie jakkolwiek zagrozić naszej tenisistce.

Dwa dni później czterokrotna mistrzyni z Paryża zmierzyła się z kolejną utalentowaną zawodniczką - Sarą Bejlek. W meczu z Czeszką popełniała sporo niewymuszonych, kompletnie niepotrzebnych błędów, jednak ostatecznie rywalkę było stać tylko na pięć gemów (6:2, 6:3). W ten sposób 24-latka pewnie zameldowała się w trzeciej rundzie.

Oto co Świątek zrobiła w Paryżu. WTA musiało zareagować, tak oceniono Polkę

W czasie trwania turnieju w stolicy Francji Polka nie żyje tylko samym tenisem. W poniedziałek w mediach społecznościowych ukazał się materiał, w którym spełniła się jako... aktorka.

24-latka wcieliła się w rolę sprzedawczyni w sklepie On - szwajcarskiej marki obuwia i odzieży sportowej, która jest jej sponsorem. I jak widać, szło jej naprawdę świetnie. - Wszystko w porządku? - pytała klientów, wyskakując zza wiszących ubrań. - Szczerze mówiąc, to miejsce rozpadłoby się beze mnie - dodawała z teatralną manierą.

Jej artystyczne umiejętności ocenił oficjalny profil WTA. "Iga Świątek zawsze miała wyczucie komika i znów udowodniła" - czytamy.

Zobacz również:

Julija Starodubcewa wyeliminowała Jelenę Rybakinę
Roland Garros

Rybakina za burtą w Paryżu. Jej pogromczyni po meczu zaskoczyła

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Po wygranej z Sarą Bejlek nasza reprezentantka była pytana o to, jak podobała jej się aktorska przygoda. - Myślę, że to superśmieszne, a ta scena miała być zabawna. Wycięli tę, kiedy oceniałam moich pracowników, więc szkoda, bo ja potrafię oceniać całkiem nieźle - mówiła z uśmiechem na twarzy.

- Myślę, że takie reklamy przyciągają trochę więcej uwagi. A w Melbourne pracowałam jako kelnerka, wiesz? Uwielbiam to. Czasami trudno jest udawać kogoś, kim nie jesteś, ale zazwyczaj proszą cię, żebyś była kimś, kim możesz być - opowiadała.

"Sprawiało jej to ogromną przyjemność. Miała okazję pokazać trochę swojej osobowości, a nie tylko prezentować strój czy wykonać forhend" - dodaje WTA. - Oscary w przyszłym roku? - żartowała Polka.

W trzeciej rundzie Roland Garros jej rywalką będzie Magda Linette. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

Zobacz również:

Paulina Damaske nie otrzymała powołania od Stefano Lavariniego na pierwszy turniej LN
Reprezentacja siatkarek

Burza po ruchu Lavariniego, trener skreślił wielką gwiazdę. Aż nie dowierzają

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem wyraża silne emocje, szeroko otwierając usta i zaciskając szczękę podczas meczu.
Iga ŚwiątekAaron FavilaEast News
Iga Świątek
Iga ŚwiątekJOSE BRETONNurPhotoNurPhoto via AFPAFP
Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga ŚwiątekAFP


Crystal Palace FC - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja