Świątek wyznacza kierunek. Piękny gest Polki

Przemawiając po finałowym spotkaniu Iga Świątek złożyła ważną deklarację. - Jutro jest światowy dzień zdrowia psychicznego i całą nagrodę przekazuję na organizacje pracujące na rzecz tej sprawy w Polsce.

Wywołało to gromkie oklaski na trybunach i po raz kolejny potwierdziło, jak ważne dla Igi Świątek jest wspominanie o kwestiach zdrowia psychicznego. Mówienie o tym wcale nie jest powszechne, dlatego każda tego typu okazja jest ważna i warto ją wykorzystać. Polka zresztą często stara się to robić. Spory wpływ na to ma z pewnością współpracująca z nią psycholog sportowa Daria Abramowicz, która w mediach społecznościowych podziękowała Polce za to, że wyznacza kierunki innym sportowcom.

"Po raz kolejny wykorzystała możliwości i swój głos. Dziękuję Iga za wyznaczanie kierunku" - napisała na swoim profilu na Twitterze Abramowicz.