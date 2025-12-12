Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek wywołała totalne szaleństwo. Rekordowa aukcja WOŚP. Trzęsienie ziemi w dwie minuty

Łukasz Żurek

Powoli rośnie gorączka przed 34. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem kurtyna pójdzie w górę 25 stycznia. Iga Świątek ma wtedy w kalendarzu Australian Open, ale z orkiestrą chce zagrać jak co roku. W każdej edycji oferowane przez nią gadżety osiągają zawrotne kwoty. Rekord padł przed blisko trzema laty, gdy najlepsza polska tenisistka wystawiła na aukcję pakiet marzeń. Efekt mógł być tylko jeden: rozbity bank.

Dwie znane osoby. Po lewej starszy mężczyzna w okularach w czerwonych oprawkach i czarnej koszulce z kolorowym nadrukiem, po prawej młoda kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem, z rakietą tenisową w ręku, w dynamicznej pozie.
Jerzy Owsiak i Iga Świątek raz w roku rozgrywają doskonałą partię w mikścieŁukasz ŻurekAFP

W pięciu ostatnich edycjach Iga Świątek pozyskała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ok. 800 tys. złotych. Tyle pieniędzy udało się zebrać na sygnowanych jej nazwiskiem aukcjach. Absolutnie rekordowy okazał się rok 2023.

Celem finału WOŚP była wówczas zbiórka funduszy na walkę z sepsą. Środki przeznaczono na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji zakażeń bakteryjnych oraz urządzeń dla laboratoriów mikrobiologicznych.

Pakiet Igi Świątek okazał się prawdziwym hitem WOŚP. Do dzisiaj to jej rekordowe osiągnięcie

Świątek była jeszcze wówczas liderką światowego rankingu. Fala jej popularności nadal wzbierała, była jeszcze przed kulminacyjnym punktem. I trzeba przyznać, że 21-letnia wówczas zawodniczka potrafiła to znakomicie spożytkować.

Co znalazło się w hitowym pakiecie Igi? Rakieta z autografem, którą Polka wygrała Rolanda Garrosa i US Open 2022, zaproszenie na jej pierwszy mecz w kolejnej edycji French Open oraz osobiste spotkanie po zakończeniu rywalizacji na korcie. Zainteresowanie licytacją było gigantyczne.

W ostatnich dniach stycznia lider aukcji oferował aż 260 000 zł. Ostateczna kwota była znacznie wyższa - stanęło na 300 300 zł! Jak relacjonowały media, zwycięzca został wyłoniony po szaleńczym wyścigu w ostatnich dwóch minutach licytacji.

    Iga grała z orkiestrą już wcześniej. W latach 2021 i 2022 również wystawiała na aukcje rakiety. Okazały się warte odpowiednio 131 300 zł oraz 189 100 zł. W roku 2024 zaoferowała czerwoną suknię, w której pokazała się tuż przed WTA Finals. Nabywca zapłacił za nią ponad 68 000 zł. Z kolei w ostatniej edycji za kolejną rakietę oraz unikatowy obraz z klocków LEGO uzyskano 72 000 zł.

    W najbliższym finale orkiestra pod batutą Jerzego Owsiaka zbierze fundusze na gastroenterologię dziecięcą. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

      Mężczyzna w okularach o czerwonych oprawkach trzyma w dłoni identyfikator i mówi do mikrofonu, w tle widoczne są kolorowe plakaty promocyjne.
      Jerzy Owsiak
      Młoda kobieta o prostych, brązowych włosach udziela wywiadu lub bierze udział w konferencji prasowej, siedząc przy mikrofonie na tle niebieskiej ściany ze wzorami i logotypami.
      Iga Świątek
      Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
      Iga Świątek

