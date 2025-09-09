Bardzo dobry czas ostatnio na kortach miała Iga Świątek. Po nie najlepszej pierwszej części sezonu wróciła do formy z poprzedniego sezonu, co pozwoliło jej wygrać wielkoszlemowy Wimbledon, czy turniej WTA 1000 w Cincinnati. W ten sposób była jedną z głównych faworytek do wygrania US Open.

Początkowo dobrze wywiązywała się z tej roli i dążyła od zwycięstwa do zwycięstwa, dochodząc do ćwierćfinału. W tym meczu lepiej spisała się jednak jej rywalka, Amanda Anisimova. Amerykanka zrewanżowała się za wydarzenia z Wimbledonu, gdy Polka wygrała z nią wielki finał 6:0, 6:0.

Po spotkaniu 24-latka wzięła udział w konferencji prasowej, podczas której padł temat zmęczenia tenisistki. Pytanie, jak i sama odpowiedź wywołała spore kontrowersje w środowisku tenisa. Wielu dziennikarzy i ekspertów zaczęło wypowiadać się w tej sprawie. Nieco inne stanowisko ma siedmiokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych, Justine Henin.

- Pytanie do Igi Świątek podczas ostatniej konferencji było bardzo niefortunne. Widocznie ludzie nie rozumieją, że gdy przegrywasz ćwierćfinał turnieju wielkoszlemowego, to nie oznacza, że od razu potrzebujesz jakiejś dodatkowej przerwy, że jesteś wykończona. To była sugestia, że Iga znów ma kryzys, a widzimy dobrze, że tak nie jest. Przecież każda tenisistka ma lepsze i gorsze chwile, ale to nie jest koniec świata. Gdyby takie pytanie padło kilka miesięcy temu, to byłoby zasadne. Tym razem było to sugerowanie, że znów z Igą coś jest nie tak. To błędne założenie, bo po kryzysie wróciła w znakomitej formie. Może dlatego tak ją to zabolało - powiedziała w rozmowie z WP SportoweFakty.

Co więcej, zawodniczka i jej zespół emocje pokazywali już wcześniej. Podczas rywalizacji z Anisimovą wielokrotnie udzielali się w przerwach i krzyczeli w kierunku Świątek. Jak uważa Henin, była to próba motywacji, aby ta prezentowała się na korcie, jak najlepiej się da.

- Faktycznie było tam bardzo nerwowo, ale to może dziwić tylko kogoś, kto nie rozumie tenisa. Team Świątek po prostu próbował robić wszystko, by zmotywować ją do najlepszych możliwych zagrań. Było nerwowo, ale nie widziałam tam niczego nadzwyczajnego. Gołym okiem widać, że Iga już przed turniejem Rolanda Garrosa bardzo mocno pracowała nad swoim podejściem psychicznym do meczów. Dziś jest dużo pozytywniej nastawiona do rywalizacji i lepiej reaguje na błędy. Różnica jest gigantyczna - dodała.

43-latka wskazała także kilka powodów, z powodu których Polka odpadła z US Open. Jej zdaniem Anisimova prezentowała się świetnie, cały turniej grając płasko i mocno. Dla Świątek takie rywalki są bardzo niebezpieczne.

W meczu ze Świątek rywalka po prostu zagrała na bardzo wysokim poziomie i była go w stanie utrzymać przez cały mecz. Porażka Igi nie była dla mnie niespodzianką, ale nie dlatego, że Iga grała słaby turniej, ale dlatego, że Anisimova znakomicie spisuje się na tej nawierzchni, gra płasko i z dużą mocą.

- Dla Świątek takie rywalki są szczególnie niewygodne. Iga jest wielką mistrzynią, ale ciągle musi pracować, by mieć w takich meczach dodatkowe opcje i być jeszcze lepsza. Myślę, że ona to zrozumiała i jestem przekonana, że w najbliższych miesiącach najbardziej będzie pracować właśnie nad swoją grą na takiej nawierzchni - zakończyła.

Polka na kort wróci już niebawem, przy okazji turnieju WTA 500 w Seulu. Następnie uda się do Chin, gdzie wystąpi w rywalizacji WTA 1000 w Pekinie.

