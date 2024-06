Świątek wytłumaczyła ostatnią nieobecność na kortach. Te słowa rozwiewają wątpliwości

Pierwotnie ten sezon Igi Świątek na trawie miał wyglądać inaczej. Nasza tenisistka miała wystąpić na turnieju w Berlinie, który był rozgrywany w dniach od 17 do 23 czerwca. Ostatecznie jednak zrezygnowała ze startu. Jak wówczas przyznała, potrzebowała więcej czasu na regenerację. Teraz na konferencji prasowej przed startem Wimbledonu Polka wyznała, że była to dla niej kluczowa decyzja w kontekście całego sezonu.

Iga Świątek wyjaśniła nieobecność przed Wimbledonem. Jasne tłumaczenie

- Na Wimbledonie nie da się zbudować formy, to trochę inny turniej. Szansa na to, że zawodniczki, które nie są faworytkami i mogą wygrać ten turniej, są większa. Trzeba podejść do tego turnieju inaczej pod względem mentalnym. Zazwyczaj popełnia się tu kilka błędów więcej niż na innych nawierzchniach. Piłka jest grana nisko oraz bardzo szybko. To turniej bardzo skomplikowany - powiedziała liderka światowego rankingu na konferencji prasowej. Dodała również, że jeszcze musi poprawić się w grze na trawie i proces ten wciąż trwa.