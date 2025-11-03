Świątek wyszła na kort. Nagle nadeszło potwierdzenie. Ojciec Polki wkroczył do akcji
Iga Świątek kontynuuje grę na wieńczącej zmagania w światowym tourze imprezie WTA Finals w Rijadzie. W drugim meczu grupowym Polce przyszło się w poniedziałek zmierzyć z Jeleną Rybakiną. Ledwo raszynianka wyszła na kort, a nagle nadeszło kapitalne potwierdzenie ze stolicy Arabii Saudyjskiej. Do akcji wkroczył jej ojciec - Tomasz Świątek.
Iga Świątek w sobotę kapitalnie zainaugurowała swój udział w tegorocznym turnieju WTA Finals. W meczu otwierającym singlową rywalizację Polka nie dała żadnych szans Madison Keys, rozbijając tegoroczną mistrzynię Australian Open 6:1, 6:2.
Równie widowiskowa była jednak odpowiedź Jeleny Rybakiny. Reprezentantka Kazachstanu także rozpoczęła swój występ w Rijadzie od zwycięstwa, pokonując 6:3, 6:1 kolejną z Amerykanek - Amandę Anisimovą.
Bezpośredni bój Igi Świątek z Jeleną Rybakiną zapowiadał się więc elektryzująco. A polska wiceliderka rankingu WTA mogła w nim liczyć na specjalne wsparcie.
WTA Finals. Iga Świątek ze specjalnym wsparciem na mecz z Jeleną Rybakiną
Na trybunach okalających centralny kort w Rijadzie pojawiło się mnóstwo kibiców z naszego kraju, co podkreśliła komentująca to spotkania na antenie Canal+ Sport Joanna Sakowicz-Kostecka.
- W tym roku trzeba przyznać polscy kibice się zmobilizowali. Jest ich coraz więcej. Jest dogodne połączenie z Warszawy do Rijadu, zdaje się trzy razy w tygodniu. I za każdym razem ląduje tutaj samolot z kilkoma przynajmniej kibicami, którzy przylecieli specjalnie dla Igi Świątek - powiedziała na antenie.
Okazało się jednak, że na mecz raszynianki przybył także jeden szczególny kibic, o czym opowiedział drugi z komentatorów - Bartosz Ignacik.
Ten najważniejszy kibic prawdopodobnie dla Igi Świątek przyleciał tutaj do Rijadu wczoraj późnym wieczorem na pokładzie samolotu, który bezpośrednio mknie tutaj do stolicy Arabii Saudyjskiej prosto z Warszawy. Był to Tomasz Świątek, tata Igi Świątek
Nie był to jednak jedyny wyjątkowy gość, który udał się w podróż, by móc podziwiać w akcji Igę Świątek. - Tym samym lotem przybył do Rijadu Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego - zdradził komentator Canal+Sport.