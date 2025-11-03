Świątek wyszła na kort. Nagle nadeszło potwierdzenie. Ojciec Polki wkroczył do akcji

Iga Świątek w sobotę kapitalnie zainaugurowała swój udział w tegorocznym turnieju WTA Finals. W meczu otwierającym singlową rywalizację Polka nie dała żadnych szans Madison Keys, rozbijając tegoroczną mistrzynię Australian Open 6:1, 6:2.

Równie widowiskowa była jednak odpowiedź Jeleny Rybakiny. Reprezentantka Kazachstanu także rozpoczęła swój występ w Rijadzie od zwycięstwa, pokonując 6:3, 6:1 kolejną z Amerykanek - Amandę Anisimovą.

Bezpośredni bój Igi Świątek z Jeleną Rybakiną zapowiadał się więc elektryzująco. A polska wiceliderka rankingu WTA mogła w nim liczyć na specjalne wsparcie.

WTA Finals. Iga Świątek ze specjalnym wsparciem na mecz z Jeleną Rybakiną

Na trybunach okalających centralny kort w Rijadzie pojawiło się mnóstwo kibiców z naszego kraju, co podkreśliła komentująca to spotkania na antenie Canal+ Sport Joanna Sakowicz-Kostecka.

- W tym roku trzeba przyznać polscy kibice się zmobilizowali. Jest ich coraz więcej. Jest dogodne połączenie z Warszawy do Rijadu, zdaje się trzy razy w tygodniu. I za każdym razem ląduje tutaj samolot z kilkoma przynajmniej kibicami, którzy przylecieli specjalnie dla Igi Świątek - powiedziała na antenie.

Okazało się jednak, że na mecz raszynianki przybył także jeden szczególny kibic, o czym opowiedział drugi z komentatorów - Bartosz Ignacik.

Ten najważniejszy kibic prawdopodobnie dla Igi Świątek przyleciał tutaj do Rijadu wczoraj późnym wieczorem na pokładzie samolotu, który bezpośrednio mknie tutaj do stolicy Arabii Saudyjskiej prosto z Warszawy. Był to Tomasz Świątek, tata Igi Świątek

Nie był to jednak jedyny wyjątkowy gość, który udał się w podróż, by móc podziwiać w akcji Igę Świątek. - Tym samym lotem przybył do Rijadu Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego - zdradził komentator Canal+Sport.

