Świątek wysłała jasną wiadomość. Trzęsienie ziemi, teraz takie obrazki

Anna Dymarczyk

Iga Świątek w ostatnim tygodniu stała się tematem numer jeden w światowym tenisie. Tym razem jednak kwestią nie były wygrane w turniejach, a zakończenie współpracy z trenerem Wimem Fissettem, który współpracował ze Świątek przez ostatnie półtora roku. Polka postanowiła pokazać, jak spędziła ostatni tydzień. Zamieściła zdjęcia, na których pojawiała się z szerokim uśmiechem na ustach.

Świątek po nieudanym turnieju w Miami zajęła się przede wszystkim relaksem, co pokazała zamieszczonych przez siebie zdjęciach w mediach społecznościowych. Wielkimi krokami zbliża się za to sezon na mączce, a Polka wciąż nie ma nowego trenera.

23 marca cały świat obiegła wiadomość o tym, że Świątek oficjalnie rozwiązała swoją współpracę z Wimem Fissettem. Polka podziękowała mu za wspólne sukcesy i drogę, jaką przeszli. W sieci pojawiło się jednak sporo głosów niezadowolenia - wskazywano wielokrotnie, że problem w teamie Świątek może leżeć gdzie indziej. Sama zainteresowana wciąż z sukcesem ukrywa informacje z wewnątrz swojego teamu.

Po swoim oświadczeniu, Świątek milczała przez niemal tydzień. Tę ciszę przerwała w piątek, 27 marca, gdy postanowiła wrzucić na swój Instagram podsumowanie ostatniego tygodnia.

Po przegranej z Magdą Linette, Iga Świątek szybko opuściła Miami. Teraz zachwyca się wracającą wiosną i odpoczywa, co pokazała na zamieszczonych przez siebie zdjęciach.

Na pierwszym z nich pokazała swój wypad na rowery, na którym uśmiechała się od ucha do ucha. Druga fotografia pokazywała fragment książki, którą akurat czytała, a na trzeciej zaprezentowała się w fotelu do masażu z maską na twarzy, również czytając książkę - tym razem na czytniku. Zdaje się, że dostała teraz to, czego w ostatnim czasie potrzebowała najbardziej, czyli chwilę relaksu.

Amanda Gawron
