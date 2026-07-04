Świątek wyrzucona z Wimbledonu, a to nie koniec. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek w poprzednim sezonie miała mnóstwo problemów. Te skończyły się niespodziewanie w momencie przejścia na nawierzchnię trawiastą. Świątek najpierw dotarła do finału turnieju podprowadzającego pod Wimbledon w Bad Homburg, a potem londyński Wielki Szlem wygrała.

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Dzięki temu zapewniła sobie kolejny z rzędu sezon z przynajmniej jednym wielkoszlemowym triumfem. W tym roku sytuacja przed Wimbledonem była zbliżona o tyle, że Polka mierzyła się z podobnymi problemami do czerwca. W Bad Homburg Iga przegrała już w pierwszym meczu z Emmą Navarro.

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W związku z tym na korty Wimbledonu Świątek przyjechała z gigantycznymi wątpliwościami, ale także wielką presją. Polka w Londynie podjęła się bowiem misji obrony tytułu. Ta sztuka nie udała się żadnej z zawodniczek od dekady. Iga już w trzeciej rundzie trafiła na rywalkę bardzo wymagającą.

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Za taką należy bowiem uznać Alexandrę Ealę. Napisać, że leworęczna Filipinka sprawiła Idze sporo problemów, to jak nic nie napisać. Młoda zawodniczka po ponad dwóch godzinach walki pokonała Świątek 7:6(9); 6:2 i zagra w czwartej rundzie Wimbledonu. Świątek z kolei wraca do domu.

"Niezapomniana chwila dla Eali. Alexandra Eala awansuje do 1/8 finału po pokonaniu Świątek w dwóch setach!" - czytamy na profilu WTA w mediach społecznościowych. "Wielki wyczyn. Alex Eala pokonuje obrończynię tytułu Igę Świątek 7-6(9), 6-2 po znakomitym występie na korcie centralnym" - to z kolei wpis Wimbledonu.

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Iga Świątek mierzyła się z Alexandrą Ealą w meczu o czwartą rundę Wimbledonu 2026 Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





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