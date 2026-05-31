Świątek wyrzucona z French Open, rywalka już przemówiła. Szczere słowa o Polce

Bardzo dobrze do tej pory na kortach Rolanda Garrosa radziła sobie Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka bez większych problemów poradziła sobie Emerson Jones, Sarą Bejlek oraz Magdą Linette. Dzięki temu zameldowała się w 4. rundzie tego wielkoszlemowego turnieju.

Przed nią było jednak zdecydowanie największe wyzwanie - starcie z Martą Kostiuk. Ukrainka zwyciężyła aż 15 meczów z rzędu i wskazywana była na "czarnego konia" całej rywalizacji w Paryżu. Po starciu z byłą liderką rankingu WTA niestety jej passa wzrosła do już 16 wygranych spotkań.

Co ciekawe, dla Ukrainki jest to pierwszy w karierze awans do najlepszej ósemki French Open. Niedługo po zakończeniu rywalizacji jeszcze na Court Philippe-Chatrier 23-latka w kilku zdaniach podsumowała spotkanie z Polką. Jak zaznaczyła, dalej nie dociera do niej, że pokonała zawodniczkę takiej klasy.

- Dalej jestem w szoku pokonaniem takiej zawodniczki jak Iga. Ona wygrała tutaj cztery razy, a także pokonała mnie cztery razy aż do tej pory. Nigdy nawet nie wygrałam z nią żadnego seta. To niesamowite. Dalej nie wierzę, jak do tego doszło. Dziękuję wszystkim kibicom za dzisiejszą energię - rozpoczęła.

Kostiuk przemówiła po meczu ze Świątek. To się zmieniło

Po chwili została zapytana, co się u niej zmieniło w ostatnim czasie, że jest w tak znakomitej formie. W końcu na kortach ziemnych w tym sezonie jest niepokonana. Jak przyznała, rozwinęła się nieco mentalnie. Do tego na turniejach cieszy się każdą możliwą chwilą.

- Szczerze nie wiem. Mam wrażenie, że dałam sobie nieco więcej przestrzeni na tworzenie akcji, na sprawdzanie tego, co zaproponują rywalki. Zdecydowanie najważniejszą rzeczą, jaką zrobiłam przez ten czas to po prostu cieszenie się każdą chwilą. Wstałam dzisiaj rano i myślałam, jaki obłędny dzień mam. Granie na głównym korcie przeciwko Idze - nie ma nic innego, czym mogłabym się zająć - uzupełniła.

W ćwierćfinale Rolanda Garrosa Kostiuk zmierzy się z lepszą spotkania Elina Switolina - Belinda Bencic.

