Świątek wypada nawet z pierwszej dwójki. Bolesny werdykt przed Australian Open

Świątek nie jest faworytką Australian Open. Nie ma złudzeń

- Nie mam nic do Igi. Po prostu uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse i to mnie wkurza. Im wydaje się, że mają przewagę, bo są po prostu bogami, a potem biorą te wszystkie inne leki poprawiające wydajność. Kiedy już zostaniesz złapany, nie możesz zachowywać się jak ofiara - mówił w grudniu tego roku. Polka już dawno zostawiła te problemy za sobą i udowodniła to podczas United Cup, w którym wprowadziła Polskę do finału, wykonując bardzo dobrą pracę.