W środę (24 września) ruszył turniej WTA 1000 w Pekinie. Iga Świątek rozstawiona jest z numerem "1" i w pierwszej rundzie ma wolny los. Polka rozpocznie zmagania od kolejnej fazy, a jej przeciwniczką będzie Chinka Yue Yuan lub Kazaszka Julia Putincewa. Później na 24-latkę czekają znacznie trudniejsze przeszkody. W ćwierćfinale może zagrać z Jessicą Pegulą lub Naomi Osaką, w półfinale z Mirrą Andriejewą, a w finale czekać ją może starcie z Coco Gauff (nr 2) lub Amandą Anisimovą (nr 3). Do tego jednak daleka droga, choć eksperci wskazują, że Świątek - pod nieobecność Aryny Sabalenki - ma duże szanse, aby wygrać kolejny turniej. - "Iga Świątek przyjeżdża z pewnością siebie po zwycięstwie w Seulu i motywacją do dalszego nadrabiania strat do Sabalenki w walce o pierwsze miejsce, ale będzie miała wielu konkurentów" - napisali dziennikarze hiszpańskojęzycznego puntodebreak.com.