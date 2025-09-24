Świątek wylądowała w Pekinie i się zaczęło. Niespodzianka, a potem nagły apel do kibiców
Przed Igą Świątek turniej WTA 1000 w Pekinie, który rozpocznie od meczu drugiej rundy. Polka jest już w stolicy Chin, a organizatorzy opublikowali nagranie z lotniska z udziałem turniejowej jedynki. 24-latka otrzymała niespodziankę, a potem zwróciła się do kibiców.
W środę (24 września) ruszył turniej WTA 1000 w Pekinie. Iga Świątek rozstawiona jest z numerem "1" i w pierwszej rundzie ma wolny los. Polka rozpocznie zmagania od kolejnej fazy, a jej przeciwniczką będzie Chinka Yue Yuan lub Kazaszka Julia Putincewa. Później na 24-latkę czekają znacznie trudniejsze przeszkody. W ćwierćfinale może zagrać z Jessicą Pegulą lub Naomi Osaką, w półfinale z Mirrą Andriejewą, a w finale czekać ją może starcie z Coco Gauff (nr 2) lub Amandą Anisimovą (nr 3). Do tego jednak daleka droga, choć eksperci wskazują, że Świątek - pod nieobecność Aryny Sabalenki - ma duże szanse, aby wygrać kolejny turniej. - "Iga Świątek przyjeżdża z pewnością siebie po zwycięstwie w Seulu i motywacją do dalszego nadrabiania strat do Sabalenki w walce o pierwsze miejsce, ale będzie miała wielu konkurentów" - napisali dziennikarze hiszpańskojęzycznego puntodebreak.com.
Świątek wylądowała w Pekinie i się zaczęło. Zwróciła się do kibiców
Świątek kilka dni temu triumfowała w turnieju WTA 500 w Seulu. Polka w finale pokonała Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6 (3), 7:5. We wtorek 24-latka wylądowała w Pekinie, o czym błyskawicznie poinformowali organizatorzy turnieju. Świątek na lotnisku otrzymała turniejową maskotkę od organizatorów, co było miłym gestem. Następnie zabrała głos w krótkim nagraniu.
Cześć wszystkim. Właśnie przybyłam do Pekinu. Jestem bardzo szczęśliwa, że znów tutaj jestem. Będę miała wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że wielu z was zobaczę na kortach w Pekinie. Kibicujcie
Polka wraca do Pekinu pod dwóch latach. W 2023 roku okazała się najlepsza w stolicy Chin. Wówczas w finale pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2. Swój pierwszy mecz w tegorocznym turnieju powinna rozegrać w sobotę (27 września). Relacje tekstowe "na żywo" znajdziecie na łamach Interii.