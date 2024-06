Świątek wygrywa ostatni punkt, a później taki obrazek. Druga w historii

Świątek przeszła do historii kobiecego tenisa. Wcześniej dokonała tego tylko Serena Williams

Polka wciąż zachowuje szansę, by dokonać pewnego ewenementu, który być może nie powtórzy już żadna tenisistka w historii. Stanie się tak, jeśli raszynianka do trzech wielkich trofeów na mączce dołoży jeszcze złoty medal podczas igrzysk olimpijskich, rozgrywanych na tych samych kortach w stolicy Francji. Zazwyczaj zmagania w imprezie czterolecia odbywają się na kortach twardych. W Paryżu dokonano jednak wyjątku. To daje olbrzymi atut naszej zawodniczce, by spełnić olimpijskie marzenia.