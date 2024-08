Komercyjne turnieje tenisowe to zupełnie inna bajka w kategorii finansów niż igrzyska olimpijskie. Tam za brak medalu można co najwyżej starać się o stypendium, tutaj każdy wygrany mecz można dopisać na swoim koncie całkiem sporą sumę.

Iga Świątek wygrała z Warwarą Graczową

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Marta Kostyuk. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek tyle zarobiła po jednym meczu

Za wygrany mecz II rundy Świątek otrzymała 36 454 dolarów, czyli ok. 155 tys. zł. Każdy kolejny będzie tę sumę powiększał. Jeśli udałoby jej się wygrać z Martą Kostiuk, która czeka już na nią w trzeciej rundzie, wówczas otrzymałaby 72 965 dolarów, co daje ok. 300 tys. zł. Jest z pewnością o co walczyć.