Świątek wygrała w USA niemal wszystko. Za mało, by zostać sportsmenką roku

Ledwie dwa dni temu polska tenisistka triumfowała w 65. Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na najlepszego sportowca w Europie, bez podziału na płeć. Swoich wyborów dokonywali przedstawiciele 20 agencji prasowych - po zsumowaniu punktów okazało się, że Polka wyprzedziła genialnego tyczkarza Armanda Duplantisa ze Szwecji i holenderskiego kierowcę Formuły 1 Maxa Verstappena.

Genialna Katie Ledecky wygrała plebiscyt The Associated Press

Podobny plebiscyt w Stanach Zjednoczonych zorganizowała The Associated Press, ale już z podziałem na płeć. Słynna agencja poprosiła o typy 40 dziennikarzy i redaktorów serwisów informacyjnych z całego kraju.

Po zsumowaniu okazało się, że triumfatorką po raz drugi w historii została pływaczka Katie Ledecky, którą w czołowej trójce umieściło 22 głosujących. Mimo że nie był to rok olimpijski, a Ledecky ma przecież w dorobku siedem złotych medali z igrzysk i trzy srebrne, to na basenie znów imponowała. W Budapeszcie wygrała tytuły na 400, 800 i 1500 m stylem dowolnym, a do tego jeszcze w sztafecie 4x200 m stylem dowolnym. Mało tego, pod koniec października w Pucharze Świata w Toronto po raz pierwszy w zawodach popłynęła dystans 1500 m na krótkim basenie i rozprawiła się z rekordem świata Sarah Köhler o blisko 10 sekund! To drugi triumf Ledecky w rankingu AP - poprzednio triumfowała w 2017 roku.

Sydney McLaughlin biła wszelkie rekordy w Eugene. Przegrała z Ledecky o włos

Genialna 25-letnia pływaczka triumfowała o włos przed równie znakomitą lekkoatletką - Sydney McLaughlin. Specjalistka od dystansu 400 m przez płotki też została wybrana do trójki 22 razy, ale na pierwszym miejscu wskazało ją dziewięciu dziennikarzy, podczas gdy Ledecky 10. Genialna 23-latka wygrała w mistrzostwach świata w Eugene złoto na swoim koronnym dystansie - przebiegła jedno okrążenie stadionu przez płotki w rekordowym czasie 50,68 s. To wynik, jakiego nie powstydziłaby się większość światowej czołówki na płaskich 400 metrach. Do tego McLaughlin dołożyła jeszcze złoto w sztafecie 4x400 m - tu zmierzono jej międzyczas 47,92 s - na jednym okrążeniu!

Iga Świątek lubi Stany Zjednoczone - wygrała tam aż połowę swoich turniejów

Przed Igą Świątek znalazły się jeszcze dwie amerykańskie sportsmenki - mistrzyni świata w koszykówce A'ja Riyadh Wilson oraz gwiazda... koszykówki akademickiej NCAA Aliyah Boston.

Polka została sklasyfikowana na piątej pozycji - jako najlepsza spoza Ameryki. Czworo głosujących członków panelu wskazało ją na pierwszej pozycji, czworo na drugiej, a sześcioro - na trzeciej. To dało 14 punktów. Iga Świątek wystąpiła w tym roku w USA w sześciu turniejach - cztery z nich wygrała (Indian Wells, Miami, US Open, San Diego), w WTA Finals dotarła do półfinału, a jedynie w Cincinnati odpadła w trzeciej rundzie, po porażce z Madison Keys. Dzięki m.in. tym występom Polka zdystansowała całą stawkę tenisistek i zdecydowanie triumfowała w rankingu WTA.

Najlepsze sportsmenki 2022 roku w plebiscycie The Associated Press