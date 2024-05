Świątek wygrała i "wydała oświadczenie". WTA reaguje, komunikat prosto z Rzymu

Zapowiedzi bez pokrycia. Pera rozbita przez Igę Świątek

W końcówce drugiego seta rywalka zdołała jeszcze ku zaskoczeniu wykorzystać jednego z break pointów i przełamać Igę Świątek. Nie miało to jednak niemal najmniejszego wpływu na końcowy rezultat. Raszynianka zwyciężyła 6:2 i pewnym krokiem weszła do trzeciej rundy rozgrywek . W niej przyjdzie jej się zmierzyć z "dobrą znajomą" z Indian Wells - Julią Putincewą.

Niebywały wyczyn raszynianki. Komunikat WTA nie pozostawił wątpliwości

Wymiary zwycięstwa Świątek są imponujące, jeśli spojrzy się na nie szerzej - z perspektywy czasu. Dla Polki było to 15 zwycięstwo w 17 spotkaniu w Italian Open. Tylko Chris Evert i Gabriela Sabatini mogły pochwalić się lepszym wynikiem (wygrały po 16). Co więcej, żadna inna zawodniczka nie zanotowała tylu setów wygranych do zera w pierwszych 17 spotkaniach, co Iga. Pobiła w czwartek rekord Andrei Temesvari, wynoszący siedem.